Advertisement

المرأة

فنانة شهيرة وحبيبها المغني يقتحمان شهر عسل والدتها في احدى الجزر.. هكذا ظهرتا بملابس السباحة (صور)

Lebanon 24
08-09-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1105345-638297743342287024.jpg
Doc-P-1105345-638297743342287024.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تسمح النجمة الأميركية مايلي سايرس لوالدتها، تيش سايرس، وزوجها الجديد دومينيك بورسيل، بالاستمتاع في شهر عسلها، إذ قررت هي وحبيبها اقتحام خصوصيتهما وقضاء الوقت برفقتهما على جزيرة هاواي.

ورصدت عدسات الباباراتازي مايلي وهي تستمتع برحلة غطس على الجزيرة، إذ ارتدت هي ووالدتها أقنعة للغطس وزعانف، بينما أرشدهما الممثل البريطاني- الأسترالي دومينيك، الذي اشتهر بدور "لينكولن وروز" في مسلسل Prison Break.
Advertisement
 
 



ونشر موقع "ديلي ميل" صورا لحبيب مايلي، عازف الطبول وكاتب الأغاني ماكس موراندو، البالغ من العمر 24 عامًا.(فوشيا) 

المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:55 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:04 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
09:24 | 2023-09-08
04:25 | 2023-09-08
02:37 | 2023-09-08
01:30 | 2023-09-08
00:07 | 2023-09-08
23:00 | 2023-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24