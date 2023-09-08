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المرأة
فنانة شهيرة وحبيبها المغني يقتحمان شهر عسل والدتها في احدى الجزر.. هكذا ظهرتا بملابس السباحة (صور)
Lebanon 24
08-09-2023
|
08:00
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لم تسمح النجمة الأميركية مايلي سايرس لوالدتها، تيش سايرس، وزوجها الجديد دومينيك بورسيل، بالاستمتاع في شهر عسلها، إذ قررت هي وحبيبها اقتحام خصوصيتهما وقضاء الوقت برفقتهما على جزيرة هاواي.
ورصدت عدسات الباباراتازي مايلي وهي تستمتع برحلة غطس على الجزيرة، إذ ارتدت هي ووالدتها أقنعة للغطس وزعانف، بينما أرشدهما الممثل البريطاني- الأسترالي دومينيك، الذي اشتهر بدور "لينكولن وروز" في مسلسل Prison Break.
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ونشر موقع "ديلي ميل" صورا لحبيب مايلي، عازف الطبول وكاتب الأغاني ماكس موراندو، البالغ من العمر 24 عامًا.(فوشيا)
المصدر: فوشيا
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