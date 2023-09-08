فنانة شهيرة وحبيبها المغني يقتحمان شهر عسل والدتها في احدى الجزر.. هكذا ظهرتا بملابس السباحة (صور)

لم تسمح النجمة الأميركية مايلي سايرس لوالدتها، تيش سايرس، وزوجها الجديد دومينيك بورسيل، بالاستمتاع في شهر عسلها، إذ قررت هي وحبيبها اقتحام خصوصيتهما وقضاء الوقت برفقتهما على جزيرة هاواي.



ورصدت عدسات الباباراتازي مايلي وهي تستمتع برحلة غطس على الجزيرة، إذ ارتدت هي ووالدتها أقنعة للغطس وزعانف، بينما أرشدهما الممثل البريطاني- الأسترالي دومينيك، الذي اشتهر بدور "لينكولن وروز" في مسلسل Prison Break.

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