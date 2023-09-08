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المرأة

بعد انفصالهما.. هل تستفيد نور الفلاح من ثروة آل باتشينو؟

Lebanon 24
08-09-2023 | 16:14
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يستمرّ الحديث عن تداعيات انفصال الممثل العالمي آل باتشينو عن حبيبته العارضة الكويتية - الأميركية نور الفلاح، بعد ثلاثة أشهر من إنجاب طفلهما.

وسلطت تقارير إعلامية الضوء على الفوائد التي قد تجنيها نور الفلاح بعد انفصالها عن آل باتشينو، خاصة، بحسب صحيفة Marca الإسبانية، أن ثروته تقدر بنحو 120 مليون دولار.
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بدورها، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن آل باتشينو لم يكن متزوجًا من نور بل كانت شريكته التي عاش معها لفترة من الوقت، لذلك لم تنتشر أي أخبار تفيد بأحقية نور الفلاح في ثروة أو ممتلكات آل باتشينو، لكنها تسعى الآن لتحديد مبلغ نفقة ابنها، والذي لم تقره المحكمة في جلستها.

وذكرت الصحيفة أنه بعد انفصال آل باتشينو، 83 عامًا، عن نور الفلاح 29 عامًا، تقدمت بطلب للحصول على حضانة ابنها البالغ من العمر ثلاثة أشهر.

 
وأوضحت أن العارضة الكويتية قدمت مستندات قانونية في لوس أنجلوس تطلب فيها الحضانة الكاملة للرضيع. وأنها تريد أن يحصل الممثل البالغ من العمر 83 عامًا على "زيارة معقولة".

كما أبلغت الفلاح المحكمة أنها مستعدة لمنح آل باتشينو حضانة قانونية مشتركة لابنهما الصغير، الأمر الذي سيمنحه رأيًا في المسائل المتعلقة بالتعليم والدين والعلاج الطبي وغيرها.

 
هذا وأشارت "ديلي ميل" إلى أن نور أدرجت في ملفها القانوني وثيقة بعنوان "الإعلان الطوعي عن النسب"، والتي وقعتها هي وباتشينو بعد ستة أيام من استقبالهما ابنهما. وتطلب الفلاح في مستندات المحكمة أن يدفع "باتشينو" أتعاب محاميها أو أي تكاليف أخرى متعلقة بالقضية.
المصدر: فوشيا
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