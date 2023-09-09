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المرأة
نجمة عالمية تقتحم شهر عسل والدتها وزوجها الجديد.. وهذا ما فعلته!
Lebanon 24
09-09-2023
|
01:32
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افتحمت النجمة الأميركية مايلي سايرس هي وحبيبها، شهر عسل والدتها تيش سايرس، وزوجها الجديد دومينيك بورسيل في هاواي.
ورصدت عدسات الباباراتازي مايلي وهي تستمتع برحلة غطس على الجزيرة، إذ ارتدت هي ووالدتها أقنعة للغطس وزعانف، بينما أرشدهما الممثل البريطاني- الأسترالي دومينيك، الذي اشتهر بدور "لينكولن وروز" في مسلسل Prison Break.
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وارتدت مايلي ملابس سباحة سوداء مؤلفة من قطعتين، فيما ارتدت والدتها مايوه أزرق وقبعة بيسبول، وعقدت حول خصرها وشاحًا أبيض.
ونشر موقع "ديلي ميل" صورا لحبيب مايلي، عازف الطبول وكاتب الأغاني ماكس موراندو، البالغ من العمر 24 عامًا، الذي بدا هو الآخر مستمتعًا بالأجواء الشاطئية مرتديًا شورت سباحة أسود.
ويأتي تواجد مايلي مع عائلتها بعد انشغالها بالترويج لأغنيتها الجديدة Used To Be Young التي تبعث على الحنين إلى الماضي، فهي تتناول حياتها كمراهقة جامحة كانت تحاول أن تبدأ مسيرتها المهنية كمغنية منفردة.
يٌشار إلى أن والدة مايلي تيش (56 عامًا) ودومينيك (54 عامًا) عقدا قرانهما في حفل زفاف حميمي أقاماه في الفناء الخلفي لمنزل مايلي في ماليبو، بتاريخ 19 آب الماضي.
وكانت مايلي واحدة من وصيفات الشرف في حفل زفاف والدتها، إذ سارت إلى جانبها في الممشى حتى وصلت لعريسها. (فوشيا)
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