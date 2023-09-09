أُصيبت بالسرطان ودخلت إلى المستشفى... إصابة فنانة معروفة بنزيف حادّ جرّاء عمليّة!

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كشفت الفنانة جواهر الكويتية تعرضها لنزيف حاد، خلال خضوعها لعملية جراحية خطيرة في العاصمة الإنكليزية لندن، ضمن علاجها من مرض سرطان المعدة.وقالت في منشور عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": "اللهم لك الحمد والشكر دائما وأبدا.. أشكر الجميع على سؤالهم عني ما قصرتوا بميزان أعمالك يا رب والحمد الله على كل حال.. واللهم لا اعتراض دعواتكم لي إنه النزيف يوقف علشان أقدر أكمل جرعاتي بإذن الله".وأضافت: "ما في شي صعب على رب العالمين سبحانه.. کن فيكن وأملي بربي كبير.. اللهم إني رضيت فارضني بصحتي وعافيتي يارب واجمع شملي بأولادي متشافية متعافية بإذن الله يا رب". (لها)