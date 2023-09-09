شمس تبكي على الهواء: شعرت بالانكسار

حلّت الفنانة المصرية شمس ضيفة على برنامج "قعدة ستات، والذى تقدمه الإعلامية مروة صبري، خلال مجموعة قنوات ألفا.



ودخلت شمس في نوبة بكاء، على الهواء مباشرةً، وذلك بعد حديثها عن وفاة أشقائها ووالدتها مؤكدة أنها شعرت "بالانكسار". (لها)

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