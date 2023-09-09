كيف تتخلصين من تجاعيد الشفاه؟





تقشير بأحماض الفاكهة

ولمواجهة تجاعيد الشفاه، أوصت مجلة “Instyle” بإجراء تقشير للشفاه بواسطة مستحضر تقشير يحتوي على أحماض الفاكهة، بمعدل مرة أو مرتين أسبوعياً؛ حيث يسهم التقشير في التخلص من خلايا الجلد الميتة، مع تجديد خلايا الجلد، مما يساعد في القضاء على التجاعيد.

Advertisement وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن تدليك الشفاه بواسطة فرشاة أسنان ناعمة، يعمل على تنشيط سريان الدم في الشفاه، ويمنحها مظهراً مشدوداً مفعماً بالشباب والحيوية. تعتبر التجاعيد العدو اللدود للشفاه؛ حيث إنها تُفسد مظهرها الجمالي، مما يؤثر بالسلب على رقة وأنوثة المرأة.تقشير بأحماض الفاكهةولمواجهة تجاعيد الشفاه، أوصت مجلة “Instyle” بإجراء تقشير للشفاه بواسطة مستحضر تقشير يحتوي على أحماض الفاكهة، بمعدل مرة أو مرتين أسبوعياً؛ حيث يسهم التقشير في التخلص من خلايا الجلد الميتة، مع تجديد خلايا الجلد، مما يساعد في القضاء على التجاعيد.وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن تدليك الشفاه بواسطة فرشاة أسنان ناعمة، يعمل على تنشيط سريان الدم في الشفاه، ويمنحها مظهراً مشدوداً مفعماً بالشباب والحيوية.

استخدام المواد مرطبة

وينبغي أيضاً العناية الجيدة بالشفاه؛ حيث ينبغي استعمال مستحضرات العناية المحتوية على مواد فعالة مثل فيتامين A وC وE، وحمض الهيالورونيك وزبدة الشيا؛ إذ تعمل هذه المواد المرطبة على ترطيب بشرة الشفاه، وتمنحها ملمساً مخملياً ينطق بالرقة والأنوثة.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة تجاعيد الشفاه، فيمكن حينئذ اللجوء إلى حقن الشفاه بالبوتوكس.