مُجدداً بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك بالمايوه.. والجمهور: "عيب يا ست عليا" (صور)

نشرت الممثلة باميلا الكيك مجموعة صور عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت باميلا بملابس البحر وهي تستمتع بوقتها.

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وليست المرة الأولى التي تنشر باميلا صورها بالمايوه فهي قامت مؤخرا بنشر صورتين بملابس البحر.



وانهالت تعليقات المتابعين الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لإطلالاتها الأخيرة، فمنهم من أثنى عليها ومنهم من انتقد جرأتها بنشر صورها بالمايوه، ومن بين التعليقات: "عليا شو هاللبس"، "جلسة بلا هدف"، "عيب ست عليا" وغيرها.



يُذكر ان باميلا تُحقق نجاحا كبيرا من خلال تجسيدها دور "عليا" في مسلسل "كريستال" إلى جانب الممثل محمود نصر والممثلة ستيفاني عطالله.





