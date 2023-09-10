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المرأة

بعد 3 أشهر فقط على زواجها.. خبر عن بطلة "التفاح الحرام" الممثلة التركية الشهيرة

Lebanon 24
10-09-2023 | 04:10
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تنتظر الممثلة التركية إيدا إيجي، بطلة مسلسل "التفاح الحرام"، مولودها الاول بعد مرور 3 أشهر فقط على زفافها من حبيبها لاعب كرة السلة بورهان تونجر، وفق ما ذكرت تقارير تركية.

وبالرغم من عدم إصدار تصريح رسمي من قبل الممثلة التركية حول هذا الخبر، إلا أن العديد من التقارير الفنية التركية أكدته.

اذ نشرت الصحفية الشهيرة بيرسين ألتونتاش عبر حسابها في منصة "إكس" نقلاً عن موقع "Online Muhabir" الذي نشر خبر حمل إيدا: "عزيزتنا إيدا حامل في الشهر الأول، هذا خبر جميل جداً. نتمنى لها من القلب أن تحمل طفلها بسلام وصحة جيدة".
 
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من جهتها، لم تعلق ايدا على الاخبار بعد، انما تزامن الإعلان عن الحمل مع نشرها صورة لها من زفافها برفقة زوجها، علقت عليها: "من أفضل الصور لديّ من حفل زفافي. (الجديد)

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