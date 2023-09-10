إليكِ 6 علامات على انتهاء العلاقة واقتراب الانفصال

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العلاقات تمر بأوقات قوة وضعف، قرب وبُعد، هذا أمر طبيعي، ولكن من المهم أن تتمكني من التفرقة بين أوقات ضعف العلاقة، وعلامات انتهاء العلاقة، حتى تخرجي منها في الوقت المناسب.تعرّفي على أهم علامات انتهاء العلاقة واقتراب الانفصال من خلال السطور القادمة. تابعي القراءة.1- اختفاء التواصل العاطفيمن أساسيات العلاقة الناجحة هو وجود تواصل عاطفي بين الطرفين، إذ يشعران بالألفة والحميمة لإجراء محادثات جذابة، والشعور بالحب والونس والطمأنينة، حتى في أوقات الخلاف. واختفاء التواصل العاطفي دليل قوي على أن هناك خطر كبير يهدد العلاقة.2- اختفاء الرغبة الجنسية وعدم الرضا عن العلاقة الحميمةالرغبة الجنسية تتأرجح صعوداً وهبوطاً خلال الزواج، ولكن اختفاء الرغبة في الشريك، مع عدم الرضا عن العلاقة الحميمة والنفور منها، مؤشر خطر يستحق الانتباه له، خاصة مع عدم وجود أي أسباب عضوية.3- عدم الاتفاق على أي شيءعلامة أخرى على اقتراب الانفصال، الخلافات المستمرة حول كل شيء، تلاحظين أنكِ لا تتفقين مع زوجك حتى على أبسط التفاصيل، أنتما في خلاف دائم يجعل من الصعب إدارة حديث ناجح بينكما.4- الانجذاب إلى أشخاص آخرينبالطبع فإن الانجذاب العاطفي تجاه أشخاص آخرين، دافع قوي لإعادة النظر في مشاعرك وعلاقتك الحالية.5- انهيار الثقةالثقة المتبادلة هي أساس العلاقة الناجحة، وانهيار الثقة في العلاقة يعني أنها على وشك الانتهاء، فمن الصعب الاستمرار مع شريك لا تستطيعين الوثوق به.6- اختلاف الأهداففي العلاقة الناجحة يكون للطرفين أهداف مشتركة يتعاونان لتحقيقها، لذا فإن اختلاف الأهداف الكبرى، مثل مكان المعيشة أو نمط الحياة بشكل عام، هو دليل على أن الطرفين لم يعودا قادرين على الاستمرار معاً، وأن الانفصال أصبح وشيكاً. (نواعم)