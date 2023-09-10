تعرفي على بدلة أميرة ويلز المفضلة!

سافرت أميرة ويلز كيت ميدلتون إلى فرنسا وتحديدا مارسيليا لحضور مباراة بطولة كأس العالم للرغبي، من أجل تشجيع المنتخب الإنجليزي. وما أن أطلت الأميرة في الملعب حتى انفجر المتفرجون البالغ عددهم 60 ألفا بالتصفيق الحار والصراخ للترحيب بها.

وبدت السعادة على الأميرة وهي تجلس في المدرجات لتشجع فريقها الوطني الذي فاز بنهاية المباراة 27-10 على منتخب الأرجنتين.

لهذه المناسبة أعادت الأميرة التي تحمل لقب الراعي الرسمي للرغبي في انجلترا، ارتداء بدلة بيضاء اللون كانت سبق وارتدتها أكثر من مرة. نحن نتحدث هنا عن البدلة البيضاء من ألكسندر ماكوين التي ارتدتها في الجولة الرسمية على جزر الكاريبي، ومن ثم ارتدتها في أكثر من مناسبة بعد ذلك.

ويبدو أن البدلة البالغة قيمتها 1945 جنيه استرليني صارت من القطع المفضلة لأميرة ويلز بحيث تعيد ارتداءها كلما سنحت لها الفرصة لذلك. والسبب أن قصة البلايزر والبنطلون مريحة وأنيقة في الوقت نفسه كما أن اللون الأبيض يضيف الكثير من الإشراق على أي إطلالة.

وانتعلت في قدميها حذاء أبيض اللون من جيانفيتو روسي Gianvito Rossi وحملت حقيبة من ماسيمو دوتي Massimo Dutti بيضاء اللون مصنوعة من شرائط محاكة من الجلد.

وزينت ياقة البليزر ببروش على شكل وردة حمراء هي شعار الفريق الوطني الإنجليزي.

وتركت شعرها منسدلا بتموجات ناعمة فوق كتفيها مع فرق في المنتصف. واكتفت بالقليل من الماكياج كعادتها لإطلالة طبيعية ومشرقة.



