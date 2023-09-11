طليقة وائل كفوري في ظهور جديد.. تغيير بارز في شكلها! (صورة)

نشرت السيدة انجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت انجيلا داخل سيارتها، ولفت المتابعون إلى انها فقدت في الآونة الأخيرة الكثير من وزنها.

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