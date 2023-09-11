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المرأة

طليقة وائل كفوري في ظهور جديد.. تغيير بارز في شكلها! (صورة)

Lebanon 24
11-09-2023 | 01:56
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نشرت السيدة انجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت انجيلا داخل سيارتها، ولفت المتابعون إلى انها فقدت في الآونة الأخيرة الكثير من وزنها.
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وتزوج كفوري من أنجيلا بشارة عام 2011، ورُزقا بابنتهما الأولى وسمّياها ميشيل، وفي الأول من حزيران عام 2016 رزقا بابنتهما الثانية وأطلقا عليها اسم ميلانا، قبل أن يقع الطلاق بينهما عام 2019.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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