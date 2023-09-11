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المرأة

أصبحت نسخة عن والدتها.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل الصُغرى حديث الجمهور تعرفوا إليها (صورة)

Lebanon 24
11-09-2023 | 03:18
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نشرت الممثلة كارين رزق الله صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت كارين في الصورة برفقة ابنتها الصُغرى نايا.
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ولفت المتابعون ان نايا أصبحت نسخة عن والدتها.
يُذكر ان كارين انفصلت عن زوجها الممثل فادي شربل وهي أم لابنتين ناديا ونايا.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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