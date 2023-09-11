أصبحت نسخة عن والدتها.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل الصُغرى حديث الجمهور تعرفوا إليها (صورة)

نشرت الممثلة كارين رزق الله صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت كارين في الصورة برفقة ابنتها الصُغرى نايا.

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ولفت المتابعون ان نايا أصبحت نسخة عن والدتها.

يُذكر ان كارين انفصلت عن زوجها الممثل فادي شربل وهي أم لابنتين ناديا ونايا.



