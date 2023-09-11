خطوات تجعل روتين عنايتك ببشرتك أكثر استدامة

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عاماً بعد عام، تصبح أزمة المناخ أكثر ظهوراً، ويصبح من الضروري علينا اتخاذ خطوات من شأنها تخفيف حدة تلك التغيرات المناخية، والمساهمة في حماية كوكبنا وبيئته، من أجل أن يبقى صالحاً للعيش فيه.ولحسن الحظ إن الاستدامة أصبحت محوراً رئيسياً في صناعة المنتجات الاستهلاكية مؤخراً، وباتت الكثيرات يعتمدن مبدأ الجمال النظيف، والتحول إلى استخدام مواد أكثر صداقة للبيئة، وجعل روتين العناية ببشرتهن أكثر استدامة.وفي حال كنتِ ترغبين في البدء بوضع بصمتكِ الفردية في هذا العالم، والمساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال تغيير روتين جمالك، وجعله أكثر استدامة وصداقة للبيئة، فإننا هنا نرصد لكِ الطرق التي يمكنكِ من خلالها القيام بذلك.استهلاك المنتجات الموجودة لديكِ:الخطوة الأولى في جعل روتين جمالك أكثر صداقة للبيئة، هي استعمال كل شيءٍ لديكِ قبل شراء بديل. وفي حال كان هناك شيء لا يمكنكِ الاستفادة منه، فيمكنكِ التفكير في بيعه أو تقديمه إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليه، أو الذين يرغبون في تجربة ذلك المنتج.شراء المنتجات الأخلاقية والصديقة للبيئة:أثناء التنقل في سوق الجمال والعناية الشخصية المليء بالخيارات، يجب أن تكون التعبئة والتغليف أول ما تركزين عليه. على سبيل المثال، اختاري تلك العبوات القابلة لإعادة التدوير، أو القابلة لإعادة التعبئة، أو القابلة لإعادة الاستخدام، أو الأفضل من ذلك من دون تغليف. وفي ما يتعلق بالبدائل البلاستيكية، يمكنكِ البحث عن مواد أكثر استدامة، وقابلة لإعادة التدوير بسهولة، مثل: الألمنيوم، والخيزران، والزجاج.استخدام المنتجات الطبيعية:إذا كنتِ تبحثين عن روتين مستدام للعناية بالبشرة، فعليكِ اختيار المنتجات العضوية والطبيعية، والمنتجات التي لا تحتوي على مواد كيميائية قاسية، بحيث تستخدم مواد أقل سمية، لا تحتوي على مواد بلاستيكية دقيقة، ولا تساهم في زيادة النفايات. (نواعم)