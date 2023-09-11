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المرأة

بعدما ظهرت باعلان الترويج لاغنيتها بلقطة حميمة مع ممثل.. الفنانة اللبنانية الشهيرة ترد (صور)

Lebanon 24
11-09-2023 | 08:00
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بعد الجدل الذي رافق كليب وبوستر أغنيها الجديدة، أكدت النجمة كارول سماحة أن كليب "نسخة مني" لا يستاهل كل الضجة السلبية الحاصلة، باعتبار أنها ممثلة وهذا ما تطلبه الدور الذي قدّمته فيه. 

وردّت سماحة خلال لقاء ضمن برنامج "ET بالعربي" على المنتقدين قائلةً: "لأني ممثلة بروح للآخر، نسخة مني.. أنا أتحدث عن رجل في الاغنية اصبحنا أنا وهو روح واحدة، وبالتالي لا يعقل ان نكون على مسافة بعيدة عن بعضنا في البوستر الاعلاني". 
 
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أما عن رأي زوجها فقالت كارول سماحة: "الحمد لله إن زوجي يدعمني، يقدّر الفن وعملي الى حد كبير". (نواعم) 
 
 
المصدر: نواعم
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