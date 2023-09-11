بعدما ظهرت باعلان الترويج لاغنيتها بلقطة حميمة مع ممثل.. الفنانة اللبنانية الشهيرة ترد (صور)

بعد الجدل الذي رافق كليب وبوستر أغنيها الجديدة، أكدت النجمة كارول سماحة أن كليب "نسخة مني" لا يستاهل كل الضجة السلبية الحاصلة، باعتبار أنها ممثلة وهذا ما تطلبه الدور الذي قدّمته فيه.



وردّت سماحة خلال لقاء ضمن برنامج "ET بالعربي" على المنتقدين قائلةً: "لأني ممثلة بروح للآخر، نسخة مني.. أنا أتحدث عن رجل في الاغنية اصبحنا أنا وهو روح واحدة، وبالتالي لا يعقل ان نكون على مسافة بعيدة عن بعضنا في البوستر الاعلاني".

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أما عن رأي زوجها فقالت كارول سماحة: "الحمد لله إن زوجي يدعمني، يقدّر الفن وعملي الى حد كبير". (نواعم)