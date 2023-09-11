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المرأة
أحلام تشن هجوماً نارياً على أحد متابعيها: ليش رابط راسك من دون وجع؟
Lebanon 24
11-09-2023
|
14:00
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هاجمت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي متابعًا انتقد اهتمامها بالأمور السياسية بدلًا من التركيز على أعمالها الفنية، وسط الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، والذي راح ضحيته الآلاف.
ووصف المستخدم الذي يحمل اسم YACINE حساب أحلام بـ"الممل"، قائلًا: "صارت حساباتك مملة.. احنا عم نتابع حساب فنانة مووو سياسة.. عم ننتظر زخم فني منتظر".
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من جهتها، وبخت أحلام المتابع بتغريدة شديدة اللهجة، كتبت فيها: "الناس قلبها موجعها على الأحداث وانت تبي اعمال فنيه ????!!!!!!!! الغي متابعتي حبيبي ليش رابط راسك من دون وجع الغالي، تابع اللي عندهم اعمال فنية مع الشكر والتقدير لكل متابعيني ولك".
بدوره استهجن المستخدم رد أحلام، مُشيرًا إلى أنه لم يشر بتغريدته إلى زلزال المغرب، كما ذكرها بلحظة استكمال عرض برنامجها "سعودي آيدول".
وكتب في تغريدته: "فيك تحكي بطريقه الطف واعقل! ثانيا، و لا حد جاب سيرة زلزال المغرب انت حساباتك من قبل صارت طقس وسياسة .. ثالثا: زلزال بلوه من عند ربنا الناس قدمت مساعدات لي تقدر عليه زلزال سوريا كان اكثر منو بكثير وطلعت في سعودي ايدول ودافعنا عنك و ع اصاله ..كفايه حجج بقى". (فوشيا)
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