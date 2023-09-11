27
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
"تعرضت للخداع".. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الصلح
Lebanon 24
11-09-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت ريم طارق عن إعلان الصلح مع طليقها فنان المهرجانات حسن شاكوش، وأكدت أن الفيديو الأخير المتداول حول انتهاء الخلافات بينهما، كان ضمن "صفقة" لاستعادة حقوقها بعد وساطة من "أهل الخير"، ولكنها بالنهاية تعرضت للخداع، ولم تحصل إلا على بعض متعلقاتها الشخصية، ولم تحصل على حقوقها الشرعية حتى اللحظة، وأكدت أن الأزمة بينها وبين شاكوش لا زالت مستمرة أمام القضاء.
Advertisement
وأوضحت طارق خلال حوارها في برنامج "90 دقيقة"، أن البعض من أهل الخير حاول التدخل لإنهاء الخلاف بينها وبين طليقها حسن شاكوش وإعادة حقها لها، بشرط أن تخرج في فيديو وتعلن انتهاء الخلافات واستعادة حقوقها، وكذلك الأمر بالنسبة لحسن شاكوش، حيث اشترط عليه أن يعتذر لريم وأسرتها عن أي إساءة.
وأضافت: "أهل الخير طلبوا أن أنفي كلامي عن حسن شاكوش في ما يتعلق بأسباب الطلاق، فرفضت، وقلت إنه لدي أدلة ورفعت دعوى قضائية بها ولن أتنازل عنها."
وأشارت طارق إلى أنها طالبت باستعادة متعلقاتها الشخصية من الفيلا وملابسها، وكذلك حقوقها الشرعية وهي عبارة عن المؤخر 400 ألف جنيه وقائمة المنقولات 200 ألف جنيه والذهب بـ 100 ألف جنيه بإجمالي 700 ألف جنيه، لافتة إلى أن حسن شاكوش اعترض على المبلغ وأصر على دفع 400 ألف جنيه فقط وهي وافقت على ذلك.
وقالت: "كنت مستاءة جدا إني مش عارفة آخد هدومي، لأني مشيت من البيت من خمس شهور وما خدتش حاجتي، وعملت تمكين علشان أعرف آخد حاجتي ما عرفتش، وما كانش فارق معايا حقوقي القانونية ولكن كل اللي كان فارق معايا حاجتي الشخصية".
وأوضحت: "أهل الخير توسطوا وحاولوا يحلوا الخلاف، وفي البداية قالوا لي أني غلطت وأني شهرت بيه ولازم اعتذر في فيديو، قلت لهم لا أنا لما اطلقت قلت إن الطرف التاني عنده مشكلة ومش هرجع في أي كلمة لأني عندي الأدلة وأسباب الطلاق الرئيسية مش هتراجع فيها، وأي أسباب مش هتكلم عنها أو إنها ما حصلتش لأنها حصلت".
وواصلت: "قالوا ليا لازم تقولي إنه محترم في الفيديو، قلت هقول محترم على أساس ده رماني بعد 55 يوم جواز وبعد 4 أيام من الجواز قال لي مش عاوزها وقال لطرف تالت يقول إني مريضة، وأصريت إني هقول خدت حاجتي فقط."
Advertisement
الأكثر قراءة
فنان شهير يُفاجئ ويليام نون وماريا فارس بحضوره زفافهما.. شاهدوا كيف رقصا على أغنيته (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يُفاجئ ويليام نون وماريا فارس بحضوره زفافهما.. شاهدوا كيف رقصا على أغنيته (فيديو)
02:51 | 2023-09-11
11/09/2023 02:51:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ كاد يهدّد طريق بيروت - الجنوب.. ما جرى ليس عادياً!
Lebanon 24
أمرٌ كاد يهدّد طريق بيروت - الجنوب.. ما جرى ليس عادياً!
05:15 | 2023-09-11
11/09/2023 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة روزاريتا طويل تظهر مع زوجها الوسيم تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة روزاريتا طويل تظهر مع زوجها الوسيم تعرفوا إليه (صور)
00:51 | 2023-09-11
11/09/2023 12:51:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان والكون السابقة جورجينا رزق لم تتعرّف إلى زوجها وليد توفيق.. فيديو ينتشر
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان والكون السابقة جورجينا رزق لم تتعرّف إلى زوجها وليد توفيق.. فيديو ينتشر
01:34 | 2023-09-11
11/09/2023 01:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن إنتقال إشتباكات عين الحلوة إلى برج البراجنة.. معلوماتٌ تكشف ما يجري!
Lebanon 24
خبرٌ عن إنتقال إشتباكات عين الحلوة إلى برج البراجنة.. معلوماتٌ تكشف ما يجري!
13:57 | 2023-09-11
11/09/2023 01:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2023-09-11
أحلام تشن هجوماً نارياً على أحد متابعيها: ليش رابط راسك من دون وجع؟
11:00 | 2023-09-11
خطوات تجعل روتين عنايتك ببشرتك أكثر استدامة
08:00 | 2023-09-11
بعدما ظهرت باعلان الترويج لاغنيتها بلقطة حميمة مع ممثل.. الفنانة اللبنانية الشهيرة ترد (صور)
03:18 | 2023-09-11
أصبحت نسخة عن والدتها.. ابنة كارين رزق الله وفادي شربل الصُغرى حديث الجمهور تعرفوا إليها (صورة)
01:56 | 2023-09-11
طليقة وائل كفوري في ظهور جديد.. تغيير بارز في شكلها! (صورة)
00:51 | 2023-09-11
من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة روزاريتا طويل تظهر مع زوجها الوسيم تعرفوا إليه (صور)
فيديو
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
12/09/2023 01:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
12/09/2023 01:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
12/09/2023 01:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24