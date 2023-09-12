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المرأة
مُذيعة الـ MTV ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بوقتها في المالديف (صور)
Lebanon 24
12-09-2023
|
03:45
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نشرت مذيعة طقس الـ mtv دانييلا غاريوس صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وظهرت دانييلا ببكيني مُثير وذلك خلال قضائها إجازة في جزر المالديف.
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يُذكر ان دانييلا فازت بلقب وصيفة ملكة جمال لبنان عام 2010 ومن ثم دخلت مجال التقديم.
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