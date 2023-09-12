مُذيعة الـ MTV ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بوقتها في المالديف (صور)

نشرت مذيعة طقس الـ mtv دانييلا غاريوس صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت دانييلا ببكيني مُثير وذلك خلال قضائها إجازة في جزر المالديف.

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يُذكر ان دانييلا فازت بلقب وصيفة ملكة جمال لبنان عام 2010 ومن ثم دخلت مجال التقديم.



