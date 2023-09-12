ظهرت بوشاح بنقشة الكوفية.. ممثلة تركية شهيرة تستمتع بالأردن على أنغام نانسي عجرم ومايا دياب (فيديو)

تستمتع الممثلة التركية توفانا توركاي، بطلة مسلسل "العشق الأسود"، بإجازتها بمدينة البتراء الوردية الأردنية.



وشاركت توركاي، المعروفة باسم "بيسان" في الوطن العربي، متابعيها بسلسلة صور وفيديوهات من زيارتها للمواقع الأثرية في البتراء، على أنغام أغنية "طاقة إيجابية" للفنانة اللبنانية مايا دياب.

ونشرت مقطعًا آخر وثَّقت خلاله تفاعل الأطفال معها، إذ ظهرت في البداية ممسكة بيد طفل، ولاحقًا ظهر أطفال آخرون وهم يقبلونها ويعانقونها بحب.

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وأرفقت النجمة الفيديو بأغنية الفنانة اللبنانية نانسي "تيجي ننبسط"، التي جاء في كلماتها: "بنروق وإحنا لوحدنا والناس عادي لو هيست هيست.. عادي لو هيست.. حبيبي تيجي ننبسط ولو الدنيا إتكربست ..نمشي ونديها ضهرنا بنروق وإحنا لوحدنا".