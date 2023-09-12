بعد قرار منعها... دولة عربية تسمح للفنانة اللبنانية بالغناء مجدداً

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تراجعت نقابة الفنانين الأردنيين عن قرار منع الفنانة اللبنانية سارة زكريا من الغناء في الأردن.وأظهر تصريح رسمي منح سارة زكريا الموافقة على إقامة حفل لها في أحد مطاعم عمان يوم الخميس المقبل.وكانت نقابة الفنانين الأردنيين قد أصدرت تعميما سابقا على المنشآت السياحية ومتعهدي الحفلات بإيقاف الفنانة اللبنانية عن ممارسة كافة المهن الفنية، وأنه بخلاف ذلك ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب الأصول.وأتى قرار النقابة استناداً إلى قانونها رقم 9 لسنة 1997، والذي ينص على عدم أحقية أي شخص ممارسة المهنة الفنية دون استصدار تصريح من النقابة، واستناداً للمادة رقم (26) بند "ز" والتي تنص على "المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وحقوق الأعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها".من جانبه؛ كان متعهد الحفلة أحمد العموش قد أكد موعد حفلة سارة الزكريا، الخميس المقبل، في إحدى منشآته السياحية، نافيا الإشاعات المتداولة حول إيقاف الفنانة عن ممارسة كافة المهن الفنية في الأردن.وقال في تعليق عبر "فيسبوك" إن الفنانة حاصلة على تصريح من نقابة الفنانين الأردنيين وغير صحيح المتداول عن أي خلاف بين منظمي الحفل ونقابة الفنانين.وكان نقيب الفنانين الأردنيين، محمد العبادي، قال لـ"فوشيا" إن قرار منع سارة زكريا من الغناء في الأردن "سيادي"، مضيفًا: "لا تستطيع لا سارة زكريا ولا غيرها أن تغني بالأردن دون تصريح".وأشار النقيب إلى أن حفل سارة زكريا السابق كان بدون تصريح من النقابة، لكن متعهد الحفلة أصدر بعد ذلك تصريحا لها.وشدد العبادي على أن سارة زكريا لن تغني في الأردن في حال لم تلتزم بالضوابط والآداب العامة وقامت بالتعدّي على العادات والتقاليد، وقدمت فنا وصفه بـ"الهابط" .ورحب العبادي بالفنانة في حال التزمت بهذه الضوابط في الحفلات القادمة، مؤكداً أن قرار النقابة "سيادي ونافذ".