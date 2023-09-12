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المرأة

هجوم على ممثلة أميركية شهيرة بعد تنمرها على نيكول كيدمان! (صور)

Lebanon 24
12-09-2023 | 13:47
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سارعت الممثلة الكوميدية إيمي شومر إلى حذف صورة على إنستغرام لنيكول كيدمان، في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بعد اتهامها بالتنمر على النجمة الشهيرة.

 وأثارت شومر رد فعل عنيف عندما نشرت صورة لكيدمان وهي تشاهد حدثاً رياضياً من المدرجات بملابس وردية، وعلقت على الفيديو الذي تم تحميله على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: "هكذا يجلس الإنسان"، في إشارة إلى أن الممثلة البالغة من العمر 56 عاماً تبدو وكأنها روبوت.
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وأظهرت كيدمان تعبيراً جدياً على وجهها في اللقطة، حيث وضعت إحدى يديها تحت ذقنها بينما احتضنت ذراعها الأخرى مرفقها.
 


وقبل أن تحذف شومر الصورة، انتقد مستخدمو إنستغرام تعليقها واتهموها بالتنمر.. وسأل أحد المتابعين: هل تتنمرين عبر الإنترنت على نيكول كيدمان الحائزة على جائزة أوسكار وإيمي في الوقت الحالي؟"، وأضاف آخر "إن التقليل من شأن الآخرين هو دائماً علامة على عدم الأمان الداخلي لدينا.. على أي حال، يجب على من ينتقد الآخرين أن يحمل مرآة معه ليرى نفسه".
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