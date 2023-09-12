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المرأة

نجمة تلفزيون الواقع تخضع لجراحة عاجلة لجنينها!

Lebanon 24
12-09-2023 | 23:00
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 أعربت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان عن سعادتها باستقرار وضع جنينها بعد أيام على خضوعها لعملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح.

وكتبت النجمة البالغة 44 عاماً في منشور جديد عبر حسابها على إنستغرام، أرفقته بمجموعة صور تظهر حملها، معلقة "الحمل يمنحني القوة" وسرعان ما أثارت التفاعل بين متابعيها الذين تمنوا لها الصحة. 
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وكانت كاردشيان قد خضعت لـ "جراحة عاجلة للجنين"، دفعت بزوجها ترافيس باركر إلى قطع جولته الفنية الأوروبية، والعودة إلى المنزل ليكون إلى جوارها. ونقلت مجلة "بيبول" عن مصدر مطلع أن كورتني كانت خائفة للغاية بعد علمها بحالة جنينها الحرجة، واحتياجه للخضوع إلى عملية جراحية، مؤكدة أنها قد تخطت الأزمة ومرّ الأمر على خير.

وتوجهت كارداشيان بالشكر إلى زوجها الذي ساندها بعد الجراحة، إضافة إلى والدتها كريس جينر التي لم تتخل عنها، وألغت كل ارتباطاتها لمساندتها في أزمتها.

 وقالت: "باعتباري امرأة مرّت بـ3 حالات حمل سهلة في الماضي، لم أكن مستعدة لإجراء جراحة جنينية عاجلة. لا أعتقد أن أي شخص لم يمر بموقف مماثل يمكنه أن يفهم هذا الشعور بالخوف. أحترم وأتفهم تماماً الأمهات اللواتي اضطررن للقتال من أجل أطفالهن أثناء الحمل".
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