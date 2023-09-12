28
o
بيروت
28
o
طرابلس
30
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
28
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
نجمة تلفزيون الواقع تخضع لجراحة عاجلة لجنينها!
Lebanon 24
12-09-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان عن سعادتها باستقرار وضع جنينها بعد أيام على خضوعها لعملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح.
وكتبت النجمة البالغة 44 عاماً في منشور جديد عبر حسابها على إنستغرام، أرفقته بمجموعة صور تظهر حملها، معلقة "الحمل يمنحني القوة" وسرعان ما أثارت التفاعل بين متابعيها الذين تمنوا لها الصحة.
Advertisement
وكانت كاردشيان قد خضعت لـ "جراحة عاجلة للجنين"، دفعت بزوجها ترافيس باركر إلى قطع جولته الفنية الأوروبية، والعودة إلى المنزل ليكون إلى جوارها. ونقلت مجلة "بيبول" عن مصدر مطلع أن كورتني كانت خائفة للغاية بعد علمها بحالة جنينها الحرجة، واحتياجه للخضوع إلى عملية جراحية، مؤكدة أنها قد تخطت الأزمة ومرّ الأمر على خير.
وتوجهت كارداشيان بالشكر إلى زوجها الذي ساندها بعد الجراحة، إضافة إلى والدتها كريس جينر التي لم تتخل عنها، وألغت كل ارتباطاتها لمساندتها في أزمتها.
وقالت: "باعتباري امرأة مرّت بـ3 حالات حمل سهلة في الماضي، لم أكن مستعدة لإجراء جراحة جنينية عاجلة. لا أعتقد أن أي شخص لم يمر بموقف مماثل يمكنه أن يفهم هذا الشعور بالخوف. أحترم وأتفهم تماماً الأمهات اللواتي اضطررن للقتال من أجل أطفالهن أثناء الحمل".
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت متزوجة من نائب... وفاة فنانة بعد صراع طويل مع المرض!
Lebanon 24
كانت متزوجة من نائب... وفاة فنانة بعد صراع طويل مع المرض!
09:43 | 2023-09-12
12/09/2023 09:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت نسخة عن نادين نسيب نجيم.. بطلة "الثمن" الممثلة اللبنانية بملامح مختلفة شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
أصبحت نسخة عن نادين نسيب نجيم.. بطلة "الثمن" الممثلة اللبنانية بملامح مختلفة شاهدوا كيف بدت (صورة)
02:56 | 2023-09-12
12/09/2023 02:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعمر الـ47.. نجم "باب الحارة" يُعلن زواجه تعرفوا إلى عروسه (صور)
Lebanon 24
بعمر الـ47.. نجم "باب الحارة" يُعلن زواجه تعرفوا إلى عروسه (صور)
03:12 | 2023-09-12
12/09/2023 03:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رقصها بملابس مثيرة.. نادر صعب يدافع عن الإطلالات الجريئة لزوجته أنابيلا هلال والأخيرة تعلّق
Lebanon 24
بعد رقصها بملابس مثيرة.. نادر صعب يدافع عن الإطلالات الجريئة لزوجته أنابيلا هلال والأخيرة تعلّق
07:39 | 2023-09-12
12/09/2023 07:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وفاة 3 طلاب جامعيين سيارتهم اصطدمت بعامود كهرباء
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... وفاة 3 طلاب جامعيين سيارتهم اصطدمت بعامود كهرباء
06:46 | 2023-09-12
12/09/2023 06:46:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
13:47 | 2023-09-12
هجوم على ممثلة أميركية شهيرة بعد تنمرها على نيكول كيدمان! (صور)
12:08 | 2023-09-12
بعد قرار منعها... دولة عربية تسمح للفنانة اللبنانية بالغناء مجدداً
10:34 | 2023-09-12
ظهرت بوشاح بنقشة الكوفية.. ممثلة تركية شهيرة تستمتع بالأردن على أنغام نانسي عجرم ومايا دياب (فيديو)
08:08 | 2023-09-12
سرقة مجوهرات فنانة معروفة بطريقة غريبة... إليكم ما فعلته الخادمة التي تعمل في منزلها!
03:45 | 2023-09-12
مُذيعة الـ MTV ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بوقتها في المالديف (صور)
02:56 | 2023-09-12
أصبحت نسخة عن نادين نسيب نجيم.. بطلة "الثمن" الممثلة اللبنانية بملامح مختلفة شاهدوا كيف بدت (صورة)
فيديو
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
13/09/2023 06:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
13/09/2023 06:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
13/09/2023 06:50:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24