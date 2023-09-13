ما الذي يجمع دانييلا رحمة وكاريس بشار معاً؟

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تطلق في بيروت الدورة الرابعة من مسابقة افلام أغاني تمكين الشباب، وتحمل هذه الدورة عنوان "الصحة النفسية للشباب".وبحسب المعلومات، فإن المتحدثين هم مجموعة من المؤثرين في عالم الفن والدراما، ومنهم النجمة السورية كاريس بشار وزميلتها دانييلا رحمة ، المخرج أمين درة والكاتب السوري الذي كتب "النار بالنار" رامي كوسا.وفي التفاصيل، أن هذه المسابقة ستدعم بعض المواهب الشابة في المنطقة العربية. وتؤكد أن دور الفنانين والمخرجين المشاركين هو دور داعم لكل الهواة أو الطلاب الذين اختاروا هذا المجال،، فيما تعمل المؤسسة على توثيق وضمان مساعدة كل هؤلاء ليتمكنوا من رسم خطط مستقبلية تدعمها المؤسسة ويساندها هذا الكم من الخبرات من خلال اختيار المخرجين وسائر الممثلين والفنانين المشاركين لا بل المؤثرين" في عالم الفن. (نواعم)