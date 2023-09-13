5 أخطاء شائعة تقع فيها العرائس عند شراء فستان الزفاف.. تجنبيها

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من أصعب مهام التخطيط للزفاف، التسوّق لشراء فستان الزفاف، فالعثور على فستان أحلامك ليس أمراً سهلاً، وهي مهمة تضعك تحت ضغط نفسي كبير.وبسبب الضغوط والتوتر قد تقعين في أخطاء تبدو بسيطة ولكنها تفسد عليكِ فرحة العثور على فستان أحلامك، وغالباً ما تكون هذه الأخطاء شائعة بين العرائس.تابعي القراءة لتتعرفي على الأخطاء الشائعة التي تقع فيها العرائس عند شراء فستان الزفاف، وتجنبيها في رحلة العثور على فستان أحلامك.1- شراء فستان أصغر من قياسكقد تنبهرين بتصميم فستان، ولكن المفاجأة غير السارة تكون أنه أصغر من قياسك درجة أو اثنتين، ومع تمسكك بالتصميم تقبلين على شرائه أملاً في إنقاص وزنك قبل الزفاف. وهذا الخطأ الشائع قد يفسد إطلالتك يوم زفافك، وقد يفسد فرحة اليوم بأكمله لأن الرهان على فقدان الوزن قبل الزفاف مغامرة غير مضمونة. لذا لا تختاري التصميم على حساب القياس، استمري في البحث حتى تعثري على تصميم يعجبك بقياس يناسبك.2- عدم تحضير تصاميم مفضلةابحثي عن تصاميم فساتين زفاف على بنترست أو على مواقع المصممين المفضلين لكِ، واختاري أكثر من تصميم مفضل لكِ ومناسب لشكل جسمك، وأحضري معكِ صور التصاميم حتى تكون عملية البحث عن فستان زفافك أسهل.3- ارتداء ملابس داخلية غير مناسبةعند الذهاب لشراء فستان الزفاف ارتدي ملابس داخلية بيضاء، وذات تصميم يشبه ما سترتدينه يوم الزفاف، ويفضل اختيار حمالات الصدر بلا حمالات أو ذات حمالات شفافة حتى تكون عملية اختيار الفستان أسهل.4- عدم إحضار حذاء خاص للقياسإذا كنتِ سترتدين الكعب العالي في زفافك، فيجب إحضار حذاء بنفس طول حذاء الزفاف حتى تختاري فستان بطول مناسب، وتساعدي البائعين في تعديل طول الفستان بالضبط كما يناسب إطلالتك يوم الزفاف.5- عدم وضع ميزانية للفستانأسعار فساتين الزفاف متفاوتة بشكل كبير، وبالتالي فإن عدم تحديد ميزانية للفستان يجعل عملية البحث أصعب. لذا حددي ميزانية الفستان وابحثي عما يناسب ميزانيتك لتكون مهمتك أسهل. (نواعم)