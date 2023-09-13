نيللي كريم تثير الجدل مجدداً... ما القصة؟

عادت الفنانة نيللي كريم لتثير الجدل بعد غيابها عن العرض الخاص لأحدث أعمالها، فيلم "فوي فوي فوي"، والذي أقيم في إحدى دور السينما الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.



وأعاد غياب نيللي كريم عن العرض الخاص للفيلم الى أذهان الجمهور تفاصيل الأزمة التي حدثت خلال الأيام الماضية بسبب غضبها من شركة "العدل غروب" والفنان محمد رمضان على خلفية وضعها في "أفيش" الفيلم، والذي صرحت نيللي في أحد لقاءاتها التلفزيونية بأنها تعتبر نفسها ضيفة شرف فيه.

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وتساءل الجمهور عن سبب غياب نيللي وما إذا كانت هناك أزمة جديدة مع صنّاع فيلم "فوي فوي فوي" والفنان محمد فراج.



وكان نجوم فيلم "فوي فوي فوي" قد احتفلوا بالعرض الخاص الذي أُقيم له، وهم: محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، وبسنت شوقي، والمنتج محمد حفظي، والمخرج عمر هلال.