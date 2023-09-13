ظهرت بتسريحة غريبة.. الممثلة المشهورة تكشف سبب "الستايل" المفاجئ

تسببت تسريحة شعر الممثلة الأردنية عبير عيسى المُفاجئة بحالة جدل بين الجمهور، وسط تساؤلات عن سبب هذا التغيير.



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ووسط هذا الجدل، أكدت عبير عيسى، في تصريحات لصحف محلية، أنها ظهرت بهذا الشكل من باب التغيير والجرأة فقط، مؤكدة أنها لا تعاني من أي مرض. كما نفت أن يكون هذا الستايل لشخصية تؤديها في أي عمل فني حالي أو مقبل. وجاءت إطلالة الممثلة الأردنية خلال افتتاح مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي في دورته الـ 21، الذي انطلق الثلاثاء.ووسط هذا الجدل، أكدت عبير عيسى، في تصريحات لصحف محلية، أنها ظهرت بهذا الشكل من باب التغيير والجرأة فقط، مؤكدة أنها لا تعاني من أي مرض. كما نفت أن يكون هذا الستايل لشخصية تؤديها في أي عمل فني حالي أو مقبل.



وشددت الفنانة على احترامها لآراء جمهورها حول هذه الإطلالة، لكن دون التعرض لها بالإساءة، موجهة الشكر والتقدير لهم على محبتهم وثقتهم بها.