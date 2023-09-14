ظهرت وهي تلتقط سيلفي داخل المصعد.. ابنة نوال الزغبي تُثير الجدل في آخر ظهور لها (صورة)

نشرت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت تيا وهي تلتقط سيلفي داخل المصعد وترتدي فستانا أسود اللون ضيقا وتضع نظارات خضراء وصفها المُتابعون بـ "الغريبة".

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