Advertisement

المرأة

ظهرت وهي تلتقط سيلفي داخل المصعد.. ابنة نوال الزغبي تُثير الجدل في آخر ظهور لها (صورة)

Lebanon 24
14-09-2023 | 02:40
A-
A+
Doc-P-1107307-638302812941269797.png
Doc-P-1107307-638302812941269797.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت تيا ديب ابنة الفنانة نوال الزغبي صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت تيا وهي تلتقط سيلفي داخل المصعد وترتدي فستانا أسود اللون ضيقا وتضع نظارات خضراء وصفها المُتابعون بـ "الغريبة".
Advertisement
 
 
 

وتيا درست مجال تصميم الأزياء، وهي تتابع دراستها في إيطاليا، وهي نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:06 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
03:42 | 2023-09-14
23:00 | 2023-09-13
16:00 | 2023-09-13
14:26 | 2023-09-13
11:00 | 2023-09-13
08:00 | 2023-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24