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المرأة

ظهرت متكئة على عكاز.. شاهدوا الصورة الأولى للفنانة الشهيرة بعد إصابتها بكسر في القدم

Lebanon 24
14-09-2023 | 09:07
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نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز عبر صفحتها الرسمية في "إنستغرام" صورة هي الأولى لها بعد إصابتها بكسر في القدم عقب سقوطها في منزلها.
 
 
وظهرت متكئة على عكاز خلال رحلتها إلى سوريا، وعلّقت على الصورة قائلةً: "ما يقع إلا الشاطر... الحمد لله على كل شيء".
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وكانت دنيا قد أعلنت عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" عن إصابتها بكسر في القدم، ونشرت صورة لقدمها وهي موضوعة في جبيرة من الجبس، وأرفقتها بالتعليق: "قدّر الله وما شاء فعل والحمد لله على كل شيء".
 
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