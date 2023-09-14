28
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
19
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
ظهرت متكئة على عكاز.. شاهدوا الصورة الأولى للفنانة الشهيرة بعد إصابتها بكسر في القدم
Lebanon 24
14-09-2023
|
09:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز عبر صفحتها الرسمية في "إنستغرام" صورة هي الأولى لها بعد إصابتها بكسر في القدم عقب سقوطها في منزلها.
وظهرت متكئة على عكاز خلال رحلتها إلى سوريا، وعلّقت على الصورة قائلةً: "ما يقع إلا الشاطر... الحمد لله على كل شيء".
Advertisement
وكانت دنيا قد أعلنت عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" عن إصابتها بكسر في القدم، ونشرت صورة لقدمها وهي موضوعة في جبيرة من الجبس، وأرفقتها بالتعليق: "قدّر الله وما شاء فعل والحمد لله على كل شيء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمورُ حُسِمت في عين الحلوة.. ماذا سيجري خلال السَّاعات المُقبلة؟
Lebanon 24
الأمورُ حُسِمت في عين الحلوة.. ماذا سيجري خلال السَّاعات المُقبلة؟
03:00 | 2023-09-14
14/09/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في شرق صيدا.. ترقبوا ما سيفعله الجيش
Lebanon 24
في شرق صيدا.. ترقبوا ما سيفعله الجيش
17:06 | 2023-09-13
13/09/2023 05:06:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بمشاهد غير لائقة مع شاب على البحر.. تسريب فيديو لممثلة لبنانية خلال مُشاركتها في برنامج فرنسي!
Lebanon 24
ظهرت بمشاهد غير لائقة مع شاب على البحر.. تسريب فيديو لممثلة لبنانية خلال مُشاركتها في برنامج فرنسي!
02:59 | 2023-09-14
14/09/2023 02:59:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليلة عنيفة" جداً في عين الحلوة.. هذه أبرز تفاصيل الإشتباكات الأخيرة
Lebanon 24
"ليلة عنيفة" جداً في عين الحلوة.. هذه أبرز تفاصيل الإشتباكات الأخيرة
15:00 | 2023-09-13
13/09/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدها في بلد عربي.. هوغربيتس يحذّر من زلازل قوية في الأيام القليلة المقبلة
Lebanon 24
أحدها في بلد عربي.. هوغربيتس يحذّر من زلازل قوية في الأيام القليلة المقبلة
15:09 | 2023-09-13
13/09/2023 03:09:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:45 | 2023-09-14
بعدما تسببت بمقتل 3 اشخاص.. رسالة من فاطمة المؤمن من داخل السجن
11:00 | 2023-09-14
تايلور سويفت ترقص وتتمايل على أغنية شاكيرا (فيديو)
08:47 | 2023-09-14
أشعلت الحفل.. شاكيرا ترقص شرقي و"تزغرد" بفرح على المسرح والجمهور: رجعت لأصلها اللبناني (فيديو)
03:42 | 2023-09-14
بآخر أيام الصيف.. فنانة لبنانية تستمتع بوقتها على البحر (صور)
02:40 | 2023-09-14
ظهرت وهي تلتقط سيلفي داخل المصعد.. ابنة نوال الزغبي تُثير الجدل في آخر ظهور لها (صورة)
23:00 | 2023-09-13
ظهرت بتسريحة غريبة.. الممثلة المشهورة تكشف سبب "الستايل" المفاجئ
فيديو
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
23:29 | 2023-09-13
14/09/2023 19:51:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
14/09/2023 19:51:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
14/09/2023 19:51:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24