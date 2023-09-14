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المرأة
بعدما تسببت بمقتل 3 اشخاص.. رسالة من فاطمة المؤمن من داخل السجن
Lebanon 24
14-09-2023
|
11:45
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قررت فاطمة المؤمن، الفاشينيستا الكويتية الشهيرة، الخروج عن صمتها بعد فترة صمت طويلة بعد حادث السير الذي شهدته والذي أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص.
ظهرت هذه الخطوة على حسابها عبر تطبيق "سناب شات"، تزامناً مع وجودها داخل السجن، لاستكمال التحقيقات الموجهة ضدها، حيث نشرت منشوراً يتضمن "دعاء الكرب"، وهذا يعكس وضعها الصعب وحاجتها الماسة إلى الدعاء.
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يجدر بالذكر أن القضاء الكويتي رفض طلب إخلاء سبيلها الذي تقدمت به شقيقتها ومحاميتها مريم المؤمن.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت عن حبس المؤمن لمدة 10 أيام احتياطياً بناءً على طلب التحقيق، ومن المتوقع أن يتم تقديمها للمحكمة في وقت لاحق. ووجهت لها عدة تهم منها القتل الخطأ والإصابة بالخطأ وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدّرات وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقرّرة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وغيرها من التهم. (نواعم)
المصدر: نواعم
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