5 زوايا من شخصيتك اظهريها لأطفالك

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تحاول الأم الظهور بشخصية قوية ومتوازنة أمام أطفالها، إلا أن الأطفال بحاجة إلى رؤية جوانب أخرى من شخصية الأم، ربما ليست جوانب مثالية، ولكنها تبرز لهم معاني إيجابية وتساهم في تطوير شخصياتهم للأفضل.وإليكِ 5 زوايا من شخصيتك يجب أن تظهريها لأطفالك.1- المعاناةاسمحي لأطفالك بمشاهدة معاناتك في مواجهة صعوبات الحياة، فالمعاناة ليست علامة ضعف، بالعكس إنها تدل على قوة الإرادة لأنكِ تكافحين وتقاومين وتمتلكين الأمل والقدرة على المثابرة لتخطي الأزمات.2- الحزنعندما تسمحين لأطفالك برؤية حزنك، فإن هذا بمثابة إذن لهم للتعبير عن مشاعرهم السلبية ومواجهتها، وهي أولى خطواتهم نحو السعادة، إذ من الصعب أن يشعروا بالفرح والسعادة إذا لم يختبروا مشاعر الحزن.كما أن السماح لأطفالك برؤيتكِ حزينة، يدفعهم لدعمك، وهو ما يعزز داخلهم القدرة على التعاطف وتقديم الدعم للآخرين.3- الرضاكما أنه من المهم تشجيع أطفالك ليكونوا أفضل، يجب أن يروا منكِ أيضاً ويستشعروا رضاكِ عليهم، فالرضا يشعر أطفالك بالحب والقبول، وأنهم كافيين وليسوا بحاجة إلى فعل المستحيل ليحصلوا على محبتك وقبولك.4- الفراغيجب أن يراكِ أطفالك وأنتِ غير مشغولة، فإن فراغك يشعرهم بأنكِ متاحة لهم، وأنكِ تهتمين بهم ولستِ الأم المشغولة طوال الوقت. لذا فالفراغ ليس أمراً سلبياً على الإطلاق.5- المرحأطفالك بحاجة إلى رؤية التخلي عن الجدية بعد يوم مثمر طويل، والاستمتاع بالمرح والضحك، فهذا يعلمهم الاستمتاع بالحياة، وأن كل شيء له وقت محدد حتى العمل والجدية، كما أن المرح يشيع السعادة والفرحة بين أفراد أسرتك، لذا اجعلي أطفالك يرونكِ وأنكِ تمرحين وتستمتعين بحياتك ووقتك معهم.