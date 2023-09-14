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المرأة

النجمة الشابة تنفصل عن حبيبها الممثل.. خانها مع زميلتها الفنانة الشهيرة!

Lebanon 24
14-09-2023 | 14:00
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كشفت صحيفة "بيرسين" التركية أن الممثلة التركية هيرا كويونجو أوغلو، بطلة مسلسل "عروس إسطنبول"، انفصلت عن حبيبها الممثل بوراك بيركاي أكجول.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار هيرا بالانفصال جاء بعد أيام قليلة من زيارتها لحبيبها في موقع تصوير مسلسله "الياقوت"، ما أثار الشكوك حول إقدامه على خيانتها مع زميلته في العمل الممثلة أوزغي ياغيز.
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وزادت تكهنات الخيانة، بعد انتشار أخبار تفيد أن الممثلة أوزغي ياغيز انفصلت عن حبيبها جوكبيرك ديميرجي تزامنًا مع الأحداث.
 


وما زاد الطين بلة، كان متابعة هيرا وجوكبيرك لحسابي بعضهما؛ الأمر الذي قد يشير إلى أنهما ضحايا للخيانة.

وكان جوكبيرك قد أثار الفضول بمشاركته منشورًا بعد الانفصال كتب فيه: "لا تقل أنك لن تفعل ذلك من أجل أي شخص، يمكن لأي شخص أن يفعل أي شيء عندما تتوفر الظروف المناسبة".

ورأى البعض أن الأخبار المتداولة غير صحيحة، بل أنها مجرد تمثيلية للترويج لمسلسل "الياقوت"، فكتبت إحداهن: "بدأنا حركات الرخص اللي ما لها داعي واللي تخلي المسلسل يفقد رونقه وهو من الأساس قصة مكررة"، وأضاف آخر: "وش الترويج الرخيص ذا ليتهم هاجدين كرهونا بالمسلسل". (فوشيا) 
المصدر: فوشبا
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