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المرأة

بالخطوات.. طريقة المكياج الصحيحة لتوهجٍ شبابي

Lebanon 24
14-09-2023 | 23:00
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مع أن بعض النساء يعتقدن أن الحصول على بشرةٍ رائعة عن طريق المكياج أمرٌ صعب التطبيق، إلا أن الأمر في الواقع لا يحتاج منهن الكثير. اليك بعض الخطوات السهلة، التي يمكنكِ اتخاذها للحصول على بشرة متوهجة ورائعة في أي عمر.
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تحضير البشرة:
للحصول على مكياجٍ خالٍ من العيوب، فإن أول خطوةٍ في ذلك هي تحضير بشرتك، لذا ضعي مرطباً أولاً قبل تطبيق أي مكياج، وامنحي بشرتكِ بضع دقائق لامتصاصه بفاعلية، إذ إن هذا يساعد على تثبيت مكياجكِ بشكلٍ طبيعي أكثر.

املئي حاجبيك:
حتى لو كان حاجباكِ سميكين، فإنه من المحتمل أن يكون بهما بعض الفراغات والمناطق غير المليئة، لهذا اجعلي ملء حاجبيكِ أولوية دائماً: مشطي حاجبيك لأعلى، واملئي الفجوات باستخدام قلم حواجب ذي مظهر طبيعي، ثم ضعي الجل لإبقائهما في مكانهما، حيث إن تحسين مظهر حاجبيكِ يساعدكِ في تأطير وجهك.

إعداد أو تجهيز جفنيك:
تتغير جفوننا مع تقدمنا في العمر، لذا حتى لو كنتِ لا تضعين ظلال العيون، يوصي خبراء التجميل بتطبيق خافي العيوب، الذي لا يتطلب بودرة تثبيت على الجفنين من أجل إعطائهما المظهر الملائم.

تطبيق ظلال العيون:
كما ذكرنا، تتغير جفوننا مع التقدم في العمر، لذا من الضروري تطبيق ظل العيون على الجفن العلوي، ومزجه بطريقةٍ متوازنة؛ لجعل عينيكِ تبرزان.

امزجي محدد العيون الخاص بك:
مع تقدمنا في العمر، تصبح الرموش أرق وأكثر تناثراً، لذا لا تنسي مزج محدد العيون الخاص بك، وسواء تم وضعه في أعلى العين، أو في الأسفل أو في كليهما، تأكدي من مزجه جيداً باستخدام فرشاة أو إسفنجة «بيوتي بلندر»، وتذكري أن الخطوط القاسية يمكن أن تؤدي إلى الشيخوخة.

تطبيق الماسكارا:
تُغير الماسكارا قواعد اللعبة، خاصة عندما تصبح الرموش أرق وأقصر، لذلك عليكِ استخدام مصل الرموش ليلاً للحفاظ على طولها، ثم استخدام أداة تجعيد الرموش وماسكارا مكثفة.

تصحيح تغير اللون على وجهك:
يحدث تغير اللون للعديدات منا، سواء كان على شكل شعيرات دموية مكسورة واحمرار أو بقع بنية، والخبر السار هو أنكِ لا تحتاجين إلى مكياج كامل للوجه لمعالجة هذه المشكلة، فقط ضعي مصحح اللون الذي يناسب مشكلتك، أو خافي العيوب الذي يتناسب مع لون بشرتك. (زهرة الخليج)       

المصدر: زهرة
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