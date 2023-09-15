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المرأة

4 أخطاء تجعل وظيفتك تفسد زواجك

Lebanon 24
15-09-2023 | 11:00
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أصبح العمل ضرورة للمرأة مثل الرجل، ولكن لا تزال المرأة مثقلة بأعباء الحياة الأسرية، لذا فإن عمل المرأة لا يعفيها من مسؤولية خلق التوازن بين وظيفتها وحياتها الزوجية.

إذا كنتِ امرأة عاملة، أو تفكرين في الحصول على وظيفة، فاحذري أن تقعي في الأخطاء التي تجعل وظيفتك تفسد زواجك. تابعي القراءة لتتعرفي على الأخطاء التي تتسبب في دمار زواجك بسبب وظيفتك.
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1- التعامل مع زوجك بنفس طريقتك في العمل
وظيفتك تؤثر على شخصيتك وطريقتك في التعامل، خاصة إذا كنتِ في منصب قيادي، وهنا عليكِ أن تحذري من تأثير وظيفتك عليكِ في المنزل، فلا يجب أن تتعاملي مع زوجك مثلما تتعاملين مع الموظفين. تذكري دائماً أن زوجك شريك حياتك وليس موظف تحت إدارتك، بل عليكِ أن تمنحيه الفرصة ليتولى هو قيادة أمور الأسرة حتى يشعر برجولته.

2- التنافس على السلطة مع زوجك
بيئة العمل تخلق داخلكِ الرغبة الدائمة في التنافس، ولكن في علاقتك بزوجك أنتما فريق واحد بأهداف مشتركة، لا يجب أن يتسلل التنافس إلى حياتك الزوجية، بل يجب أن يشعر زوجك بالتعاون والشراكة بينكما، وأنكِ أنثى مسؤولة منه، ولستِ المنافس له.

3- جلب مشاكل العمل إلى البيت
مشاكل عملك يجب أن تظل في العمل وتتركيها على باب المنزل، فلا تسمحي بضغوط العمل أن تتسلل إلى بيتك وتحوله إلى مساحة من الضغط النفسي والتوتر والمزيد من المشاكل.

4- عدم قضاء وقت خاص مع زوجك
جدولك المزدحم ووقتك الضيق يجعل من الصعب قضاء وقت خاص مع زوجك، ولكن هذا يسبب تدمير العلاقة بينكما على المدى الطويل، لذا لا تهملي وقتك الخاص مع زوجك وضعيه على جدولك الزمني، بل اجعليه أولوية في حياتك. (نواعم)  
المصدر: نواعم
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