تايلور سويفت تفقد ألماسة خاتمها.. ورد فعلها الطريف حديث الجمهور

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شهد حفل جوائز "إم تي في" الموسيقية، التي يطلق عليها "في إم أيه" لهذا العام، الكثير من الأحداث الممتعة، واللقطات العفوية للنجوم الحاضرين، لكن يمكن القول بأن النجمة الأميركية تايلور سويفت نالت لقب أطرف رد فعل، عندما تم التقاط تعابير وجهها، بعدما أضاعت ألماسة خاتمها الرائع، الذي كانت ترتديه في يدها اليسرى.وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر النجمة المحبوبة، وقد بدت عليها آثار القلق والتوتر، وتتحدث إلى أحد الحراس الموجودين، بينما تشير إلى خاتمها، ليبدأ بعدها كل من حولها بالبحث على الأرض باستخدام مصابيح كهربائية.وكانت نجمة البوب قد حضرت الحفل، الذي خرجت منه حاملةً تسع جوائز، بفستانٍ أسود من "فيرساتشي"، تميز بقصته غير المتماثلة، وبفتحةٍ من عند الساق، وظهرٍ مفتوح.ونسقت المغنية إطلالتها مع مجموعة متنوعة من المجوهرات، بما في ذلك خاتم من العقيق والألماس، ذو إطارٍ مصنوعٍ من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، من دار المجوهرات الفرنسية الفاخرة "فان كليف أند آربلز"، يبلغ سعره 12 ألف دولار.وهو الخاتم الذي كان موضوع البحث، حتى إن سويفت شوهدت وهي تنحني لتتفقد الأرضية على أمل العثور على الحجر الثمين.