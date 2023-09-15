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المرأة

تايلور سويفت تفقد ألماسة خاتمها.. ورد فعلها الطريف حديث الجمهور

Lebanon 24
15-09-2023 | 08:00
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شهد حفل جوائز "إم تي في" الموسيقية، التي يطلق عليها "في إم أيه" لهذا العام، الكثير من الأحداث الممتعة، واللقطات العفوية للنجوم الحاضرين، لكن يمكن القول بأن النجمة الأميركية تايلور سويفت نالت لقب أطرف رد فعل، عندما تم التقاط تعابير وجهها، بعدما أضاعت ألماسة خاتمها الرائع، الذي كانت ترتديه في يدها اليسرى.
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وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر النجمة المحبوبة، وقد بدت عليها آثار القلق والتوتر، وتتحدث إلى أحد الحراس الموجودين، بينما تشير إلى خاتمها، ليبدأ بعدها كل من حولها بالبحث على الأرض باستخدام مصابيح كهربائية.


وكانت نجمة البوب قد حضرت الحفل، الذي خرجت منه حاملةً تسع جوائز، بفستانٍ أسود من "فيرساتشي"، تميز بقصته غير المتماثلة، وبفتحةٍ من عند الساق، وظهرٍ مفتوح.
ونسقت المغنية إطلالتها مع مجموعة متنوعة من المجوهرات، بما في ذلك خاتم من العقيق والألماس، ذو إطارٍ مصنوعٍ من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، من دار المجوهرات الفرنسية الفاخرة "فان كليف أند آربلز"، يبلغ سعره 12 ألف دولار.
وهو الخاتم الذي كان موضوع البحث، حتى إن سويفت شوهدت وهي تنحني لتتفقد الأرضية على أمل العثور على الحجر الثمين.
ومن اللافت أنه عندما اعتلت سويفت المسرح، لتسلم جائزة أفضل فيديو لهذا العام عن أغنيتها المنفردة "Anti-Hero "، كان الخاتم غائباً بشكل ملحوظ عن يدها اليسرى.
ويقول صائغ المجوهرات جوزيف سعيديان وأولاده، إن الخاتم "سوف يتم إصلاحه بسهولة وسرعة"، مضيفاً: "أنهم فخورون بأن أحد خواتمهم سيكون الآن مرتبطاً بفنانة أسطورية، وليلة تاريخية". (زهرة الخليج)       

المصدر: زهرة
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