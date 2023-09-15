26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
21
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
تايلور سويفت تفقد ألماسة خاتمها.. ورد فعلها الطريف حديث الجمهور
Lebanon 24
15-09-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد حفل جوائز "إم تي في" الموسيقية، التي يطلق عليها "في إم أيه" لهذا العام، الكثير من الأحداث الممتعة، واللقطات العفوية للنجوم الحاضرين، لكن يمكن القول بأن النجمة الأميركية تايلور سويفت نالت لقب أطرف رد فعل، عندما تم التقاط تعابير وجهها، بعدما أضاعت ألماسة خاتمها الرائع، الذي كانت ترتديه في يدها اليسرى.
Advertisement
وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، أظهر النجمة المحبوبة، وقد بدت عليها آثار القلق والتوتر، وتتحدث إلى أحد الحراس الموجودين، بينما تشير إلى خاتمها، ليبدأ بعدها كل من حولها بالبحث على الأرض باستخدام مصابيح كهربائية.
وكانت نجمة البوب قد حضرت الحفل، الذي خرجت منه حاملةً تسع جوائز، بفستانٍ أسود من "فيرساتشي"، تميز بقصته غير المتماثلة، وبفتحةٍ من عند الساق، وظهرٍ مفتوح.
ونسقت المغنية إطلالتها مع مجموعة متنوعة من المجوهرات، بما في ذلك خاتم من العقيق والألماس، ذو إطارٍ مصنوعٍ من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً، من دار المجوهرات الفرنسية الفاخرة "فان كليف أند آربلز"، يبلغ سعره 12 ألف دولار.
وهو الخاتم الذي كان موضوع البحث، حتى إن سويفت شوهدت وهي تنحني لتتفقد الأرضية على أمل العثور على الحجر الثمين.
ومن اللافت أنه عندما اعتلت سويفت المسرح، لتسلم جائزة أفضل فيديو لهذا العام عن أغنيتها المنفردة "Anti-Hero "، كان الخاتم غائباً بشكل ملحوظ عن يدها اليسرى.
ويقول صائغ المجوهرات جوزيف سعيديان وأولاده، إن الخاتم "سوف يتم إصلاحه بسهولة وسرعة"، مضيفاً: "أنهم فخورون بأن أحد خواتمهم سيكون الآن مرتبطاً بفنانة أسطورية، وليلة تاريخية". (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أشد خطورة من "دانيال".. دولة عربية تستعد لـ"التنين" في هذا الموعد
Lebanon 24
أشد خطورة من "دانيال".. دولة عربية تستعد لـ"التنين" في هذا الموعد
15:30 | 2023-09-14
14/09/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني شهير تعرّض لمحاولة سرقة سيارته.. هذا ما حصل معه ليلا على طريق صيدا
Lebanon 24
فنان لبناني شهير تعرّض لمحاولة سرقة سيارته.. هذا ما حصل معه ليلا على طريق صيدا
00:40 | 2023-09-15
15/09/2023 12:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام على طلاقه.. أحمد سعد على علاقة غرامية بفنانة لبنانية تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على طلاقه.. أحمد سعد على علاقة غرامية بفنانة لبنانية تعرفوا إليها (فيديو)
01:18 | 2023-09-15
15/09/2023 01:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة ليلية في الدكوانة: هذا ما كشفته الاجهزة الامنية
Lebanon 24
مفاجأة ليلية في الدكوانة: هذا ما كشفته الاجهزة الامنية
01:30 | 2023-09-15
15/09/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على حفرة ضخمة على شاطىء البحر... ومفاجأة كبيرة حول حقيقتها!
Lebanon 24
العثور على حفرة ضخمة على شاطىء البحر... ومفاجأة كبيرة حول حقيقتها!
08:00 | 2023-09-15
15/09/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:00 | 2023-09-15
4 أخطاء تجعل وظيفتك تفسد زواجك
07:45 | 2023-09-15
بعدما ظهرت بمشاهد حميمة على البحر مع شاب.. سينتيا خليفة بصور جريئة جدا
04:00 | 2023-09-15
ابنة هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور.. شاهدوا نحافة خصرها هل خضعت لعملية تجميل؟ (صور)
01:58 | 2023-09-15
3 مشتركات سابقات في برنامج "ستار أكاديمي" يجتمعن في بيروت.. شاهدوا كيف أصبحن (صورة)
00:47 | 2023-09-15
بفستان قصير ووضعيات جريئة.. شاهدوا آخر ظهور لماغي بو غصن أثناء تواجدها في دبي (صور)
23:00 | 2023-09-14
بالخطوات.. طريقة المكياج الصحيحة لتوهجٍ شبابي
فيديو
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
Lebanon 24
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
03:34 | 2023-09-15
15/09/2023 20:59:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
23:29 | 2023-09-13
15/09/2023 20:59:50
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
15/09/2023 20:59:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24