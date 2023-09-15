سيرين عبد النور في مسلسل جديد... من يُشاركها بطولته؟

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تتحضر الفنانة سيرين عبد النور لبطولة مسلسل يحمل توقيع المخرج السوري الفوز طنجور، وكتابة شادي كيوان، على أن ينتجه محمد مشيش صاحب شركة "BEELINK".وفي هذا السياق، ذكرت مصادر أن العمل الدرامي المنتظر سينطلق تصويره، يوم الاثنين المقبل، 18 أيلول الجاري، في بيروت، وسيجمع سيرين مع الممثل السوري قيس الشيخ نجيب في أولى تجاربهما معًا، ضمن عمل درامي اجتماعي يتخلله الكثير من القصص التي تلقي الضوء على مجموعة من المشاكل الاجتماعية.كما أكدت المعلومات أن المسلسل يضم مجموعة من الممثلين السوريين واللبنانيين، من بينهم: يورغو شلهوب، وندى بو فرحات، وكارول الحاج.ووفق المصادر، لم يتفق صنّاع المسلسل على اسمه، لكنه يتألف من 15 حلقة، كما لم يُحدد بعد موعد عرضه أو المنصة التي ستبث حلقاته، ويجري المنتج محمد مشيش التفاوض مع عدد من المنصات المعروفة وعلى رأسها "شاهد"، لكن لغاية الآن لم يتم الاتفاق على الجهة التي ستتولى بث العمل الدرامي. (فوشيا)