عن الكآبة والاكتئاب خلال الحمل وبعد الولادة

فترات الحمل والولادة هي فترات مهمة وحساسة جدًا في حياة المرأة وعائلتها. الانتقال الى الأمومة, حتى وإن لم تكن المرة الأولى, مرتبط بتغييرات جسدية, عاطفية ونفسية عديدة, وهي عملية معقدة.

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الشعور بالكآبة في الأيام الأولى التي تلي الولادة هو أمر شائع جدًا. من الممكن أن تشعري بالسعادة, وبعد لحظة من الممكن أن تقومي بالبكاء بدون سبب واضح. الخلفية لذلك على مايبدو, هي التغييرات الهورمونية التي تحدث في جسم المرأة بعد الولادة. من الممكن أن تستمر الكآبة ابتداءً من بضع ساعات وحتى حوالي أسبوعين. غالبًا تزول لوحدها ولا تتطلب علاج خاص, ولكن من المهم رفع الوعي بشأن الحالة, تقديم الاستجابة العاطفية لها وتقديم الدعم.

هنالك حالات لا تزول فيها ظواهر الكآبة وحتى أنها تزداد حدة أو تظهر في فترة متأخرة أكثر. هذه الحالة تُسمى الاكتئاب.

من الممكن أن تكون للاكتئاب تأثيرات شديدة على الأم, الطفل والعائلة. من المهم معرفة العلامات لتسريع تقديم الدعم, التوجه للحصول على المساعدة ولتلقي العلاج.

من الممكن أن تظهر العلامات بشكل حاد, متوسط أو خفيف. يمكن أن تشمل علامات الاكتئاب بعضًا من الظواهر التالية, التي تظهر في معظم ساعات النهار وفي معظم الأيام, لمدة لا تقل عن أسبوعين: مزاج منخفض أو عصبية

فقدان الاهتمام أو الاستمتاع بأشياء كانت في الماضي ممتعة

فقدان الشهية أو تناول الطعام بشكل مفرط

صعوبات في النوم, أرق أو النوم بشكل مبالغ فيه

شعور بعدم الهدوء والتوتر أو على العكس – بُطء شديد

تعب شديد أو قلة النشاط (بشكل أكبر من المتوقع بسبب العناية بالطفل)

الشعور بعدم تقدير الذات أو الشعور بالذنب بدون سبب واضح