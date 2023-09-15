فنانة شهيرة تكشف عن رغبتها بارتداء الحجاب.. هل تمهّد لاعتزالها؟

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أجابت الفنانة السورية شهد برمدا، على اسئلة متابعيها على حسابها عبر انستغرام، بعدما أتاحت لهم فرصة طرح الأسئلة.ومن خلال الاجابات التي كتبتها شهد، كشفت عن احتمالية ارتدائها الحجاب، مؤكدة أنها تفكر في ذلك لكنها غير متأكدة من التوقيت بعد، ما جعل المتابعون يتساءلون عن امكانية اعتزالها الفن في حال قررت ارتداء الحجاب في وقت قريب.وفي سياق مختلف، نفت شهد برمدا حملها بطفل ثانٍ، لافتة الى أنها ترغب بتكرار تجربة الإنجاب من جديد، اذ قالت: "أكيد حابة جيب طفل ثاني و بحب يكون صبي.. بس كل شي من الله نعمة".(الجديد)