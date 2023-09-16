قامت بحركة غير لائقة.. بطلة مسلسل "كريستال" في مرمى الانتقادات شاهدوا ماذا فعلت (صورة)

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نشرت الممثلة ستيفاني عطالله مجموعة صور عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.وظهرت ستيفاني خلال جلسة تصوير أثناء مشاركتها في احتفال لماركة عالمية في دبي.وارتدت ستيفاني فستانا طويلا ابيض مع ربطة عنق باللون الأسود.ولفت المتابعون انها نشرت صورة ظهرت فيها وهي تمد لسانها الأمر الذي عرضها للانتقادات.