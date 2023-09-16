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المرأة

فنانة معروفة تتحضّر للزواج... وهذا موعد الزفاف

Lebanon 24
16-09-2023 | 06:30
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بعد أقل من ثلاثة أشهر على خطوبتها من شاب من خارج الوسط الفني، كشفت الفنانة مريم الخشت عن موعد حفل زفافها، قائلة إنها الآن تستعد لتجهيزات حفل الزفاف المقرر إقامته العام المقبل.

وكانت مريم الخشت قد احتفلت يوم الجمعة 24 حزيران الماضي، بحفل خطوبتها بحضور الأهل وأقارب العروسين، وعدد من الفنانين. (لها)
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