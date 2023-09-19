فنانة لبنانية تُثير الجدل.. ظهرت وهي تقوم بحركة غير لائقة! (صور)

Advertisement

نشرت الفنانة قمر صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.وظهرت قمر بإطلالة رياضية برفقة صديقة لها، الا انها تعرضت للانتقادات جراء ظهورها في إحدى الصور وهي تمد لسانها ما اعتبره العديد من المتابعين حركة غير لائقة.