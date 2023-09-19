Advertisement

المرأة

فنانة لبنانية تُثير الجدل.. ظهرت وهي تقوم بحركة غير لائقة! (صور)

Lebanon 24
19-09-2023 | 03:34
A-
A+
Doc-P-1108846-638307171421362609.png
Doc-P-1108846-638307171421362609.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الفنانة قمر صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.


وظهرت قمر بإطلالة رياضية برفقة صديقة لها، الا انها تعرضت للانتقادات جراء ظهورها في إحدى الصور وهي تمد لسانها ما اعتبره العديد من المتابعين حركة غير لائقة.

Advertisement


المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2023-09-19
08:00 | 2023-09-19
01:51 | 2023-09-19
23:00 | 2023-09-18
16:00 | 2023-09-18
14:00 | 2023-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24