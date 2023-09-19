مبلغ ضخم تتقاضاه مغنية البوب كيتي بيري مقابل بيع حقوق 5 من ألبوماتها

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أعلنت المغنية الأميركية، كيتي بيري، البالغة من العمر 38 عاماً عن بيع حقوق تسجيلاتها الرئيسية، وحقوق النشر للألبومات الخمسة التي أطلقتها بين عامَيْ: 2008 و2020، وهي: «واحد من الصبيان»، و«أحلام المراهقين»، و«Prism»، و«Witness»، و«ابتسامة»، لشركة «Litmus Music».وفي بيانٍ خاص، قالت «Litmus Music»، وهي شركة مدعومة من شركة الأسهم الخاصة العملاقة مجموعة «كارلايل»، يوم أمس الإثنين، إنها حصلت على حقوق ألبومات كيتي بيري الخمسة، التي تم إصدارها لصالح «تسجيلات كابيتول»، بما في ذلك ألبومها «أحلام المراهقين» الذي تم ترشيحه لجائزة غرامي.وأشارت الشركة، في بيانها، إلى أن العلاقة المهنية، التي تجمع كيتي بيري مع دان مكارول، المؤسس المشارك للشركة والمدير الإبداعي الرئيسي فيها، تعود إلى عام 2010، عندما كان مكارول رئيساً لشركة «تسجيلات كابيتول».وقال مكارول: «كيتي بيري صاحبة رؤية مبدعة، وكان لها تأثير كبير في الموسيقى والتلفزيون والأفلام والعمل الخيري. يشرفني جدًا أن أتعاون معها مرة أخرى، وأن أساعد (Litmus) في إدارة أغانيها، وإنتاجاتها المذهلة».وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، هانك فورسيث، إن أغاني كيتي جزء أساسي من النسيج الثقافي العالمي، وإنهم ممتنون جداً للعمل، مرة أخرى، مع مثل هذه الشريكة الموثوق بها، والتي تتألق في كل ما تفعله، مؤكداً أن تعاقدهم مع نجمةٍ مثل بيري دليلٌ على قدرة الفريق على الشراكة مع أفضل الفنانين في العالم.ووفقاً للعديد من التقارير، فإن الشركة المتخصصة في الموسيقى استحوذت على تلك الألبومات، مقابل دفع ما قيمته 225 مليون دولار هي حصة بيري في حقوق التسجيل الرئيسية، وحقوق نشر الموسيقى للألبومات الخمسة.ويأتي هذا الإعلان الرسمي، بعد أشهرٍ من الشائعات والتكهنات بشأن الصفقة بين بيري، وشركة الموسيقى التي تم إطلاقها صيف عام 2022، باستثمار قدره 500 مليون دولار.وقامت شركة «Litmus Music» بأول عملية استحواذ كبيرة لها في ديسمبر 2022، حيث اشترت حقوق التسجيلات الرئيسية للمغني الأسترالي كيث إربان، زوج النجمة الشهيرة نيكول كيدمان.وشهد هذا العام العديد من صفقات شراء حقوق الموسيقى. على سبيل المثال، صفقة بيع جاستن بيبر حقوق بعض أغانيه بقيمة 200 مليون دولار لشركة «Hipgnosis»، ما يعني أن النجوم لايزال بإمكانهم الحصول على ملايين الدولارات، بفضل أغانيهم وألبوماتهم.