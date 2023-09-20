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المرأة
العلامة التجارية Fauré Le Page تختار نجمتها في الشرق الأوسط
Lebanon 24
20-09-2023
|
06:15
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أعلنت علامة المنتجات الجلدية الراقية «Fauré Le Page» عن تعاونها مع النجمة السعودية أسيل عمران، التي تحمل أيضاً لقب سفيرة النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة.
ويسلّط هذا التعاون الضوء على تشكيلة من الحقائب الكلاسيكية المتوفرة بإصدار محدود من مجموعة خريف وشتاء 2023، والتي تتألق بنقشة "الحراشف الكبيرة"، مثل حقيبة Daily Battle 35، وحقيبة Take It Easy 19، وحقيبة Dreambag 47، والتي تتوفر كلها في بوتيك العلامة الفرنسية بدبي مول.
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والجدير ذكره أن هذا التعاون هو الأول على الإطلاق لـ Fauré Le Page مع نجمة من الشرق الأوسط، في خطوة تشهد على الجهود التي تبذلها العلامة نحو الشمولية والتنوّع والتعدد الثقافي في حملاتها الإعلانية، ولذا فإن هذه الشراكة لا تقتصر على الموضة، بل ترمز أيضاً إلى تلاقي الثقافات والاحتفاء بقيم المشاركة والاعتراف بجمال الوحدة.
وقد وقع الاختيار على أسيل لأنها تجسّد المرأة العربية العصرية التي تحترم جذورها وفي الوقت نفسه تواكب أحدث صيحات الموضة.
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