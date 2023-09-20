Advertisement

المرأة

أحلام تكشف عن مفاجأة جديدة لها عبر انستاغرام..والجمهور يتفاعل

Lebanon 24
20-09-2023 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1109286-638308195323397301.jpeg
Doc-P-1109286-638308195323397301.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاجأت النجمة الإماراتية أحلام محبيها بالإعلان عن برنامجها التلفزيوني الجديد عبر "شبكة أبوظبي للإعلام"، تحت عنوان "أحلام في ألف ليلة وليلة".

وعبّرت أحلام عن سعادتها بهذه التجربة من خلال صورة نشرتها عبر حسابها في "إنستغرام" وأرفقتها بالتعليق: "‏تشرفت باختياري عبر "شبكه أبوظبي للإعلام، وبكل فخر أن أقدم برنامج "أحلام في ألف ليلة وليلة"‬⁩.
Advertisement

وأضافت أحلام قائلة: "ليالي من الفن الأصيل برنامج فني موسيقي يهدف لمد جسر التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية الموسيقية عبر الماضي والحاضر واحتفاء بإرث كل الشعوب في الفن".

وينتمي البرنامج إلى فئة البرامج الفنية، ويهدف إلى التعرف على الثقافات الفنية الموسيقية للدول العربية ما بين الماضي والحاضر احتفاءً بثقافات الشعوب الفنية.

ونالت صورة أحلام إعجاب الآلاف من متابعيها، وتفاعل الجمهور والنجوم بشكل واسع مع المفاجأة، مؤكدين أنها على قدر المسؤولية والخبرة لخوض التجربة في هذا البرنامج، متمنين لها المزيد من النجاح والتقدّم في مسيرتها الفنية.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
06:15 | 2023-09-20
02:53 | 2023-09-20
01:46 | 2023-09-20
23:00 | 2023-09-19
16:00 | 2023-09-19
14:00 | 2023-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24