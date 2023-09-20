أحلام تكشف عن مفاجأة جديدة لها عبر انستاغرام..والجمهور يتفاعل

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فاجأت النجمة الإماراتية أحلام محبيها بالإعلان عن برنامجها التلفزيوني الجديد عبر "شبكة أبوظبي للإعلام"، تحت عنوان "أحلام في ألف ليلة وليلة".وعبّرت أحلام عن سعادتها بهذه التجربة من خلال صورة نشرتها عبر حسابها في "إنستغرام" وأرفقتها بالتعليق: "‏تشرفت باختياري عبر "شبكه أبوظبي للإعلام، وبكل فخر أن أقدم برنامج "أحلام في ألف ليلة وليلة"‬⁩.وأضافت أحلام قائلة: "ليالي من الفن الأصيل برنامج فني موسيقي يهدف لمد جسر التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية الموسيقية عبر الماضي والحاضر واحتفاء بإرث كل الشعوب في الفن".وينتمي البرنامج إلى فئة البرامج الفنية، ويهدف إلى التعرف على الثقافات الفنية الموسيقية للدول العربية ما بين الماضي والحاضر احتفاءً بثقافات الشعوب الفنية.ونالت صورة أحلام إعجاب الآلاف من متابعيها، وتفاعل الجمهور والنجوم بشكل واسع مع المفاجأة، مؤكدين أنها على قدر المسؤولية والخبرة لخوض التجربة في هذا البرنامج، متمنين لها المزيد من النجاح والتقدّم في مسيرتها الفنية.