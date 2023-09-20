نصائح ضرورية للحامل بتوأم.. تعرفي عليها

تحتاج السيدات الحوامل إلى العناية الجيدة طول فترة الحمل وذلك لإنجاب طفل سليم لا يعاني من أي أمراض أو مشكلات، وكذلك للحامل بتوأم فهي تحتاج دائمًا إلى عناية مضاعفة لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.

وفي التقرير التالي يوضح "الكونسلتو" أبرز النصائح للأم الحامل بتوأم، وفقًا لما ذكره موقع "Verywellfamily".

نصائح للحامل في توأم

1-ضبط وزن الجسم

من الضروري أن تحرص الحامل بتوأم على ضبط وزن الجسم وتجنب زيادة الوزن في الفترة الأولى من الحمل، حيث أكدت الأبحاث أن وزن الأم يزداد ما بين 37 إلى 54 فوق الوزن الطبيعي قبل الحمل وأي زيادة عن ذلك تتسبب في ارتفاع معدل الولادة المبكرة، لذلك يجب الحرص على ضبط وزن الجسم والمتابعة الدورية مع الطبيب المختص.

Advertisement

2-الحصول على قسط كافي من الراحة

يمكن أن يتسبب الحمل بتوأم في ظهور بعض المضاعفات الصحية، لذلك فمن الأفضل الحصول على قسط كافي من الراحة بعيد عن فترات النوم المتواصلة، حيث يفضل أن تستلقي الحامل في منتصف اليوم لمدة 30 دقيقة يوميًا.

3-الحركة

يجب أن تحرص الحامل بتوأم على الحركة المستمرة ويفضل ممارسة الرياضة، مما يساعد ذلك على تسهيل الولادة ولكن يشترط أن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب المختص لأن بعض الحالات قد تتأثر سلبًا بزيادة الحركة.

4-تجنب الجفاف

من الضروري أن تهتم الحامل بتوأم بعدم إصابتها بالجفاف خلال فترة الحمل خاصًة خلال الشهور الأولى، لأنه قد يتسبب في الولادة المبكرة لذلك يفضل أن تتناول الحامل ما لا يقل عن 9 أكواب ماء في اليوم الواحد.

5-اتباع نظام غذائي صحي