Advertisement

المرأة

نصائح ضرورية للحامل بتوأم.. تعرفي عليها

Lebanon 24
20-09-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1109399-638308451251740734.jpg
Doc-P-1109399-638308451251740734.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تحتاج السيدات الحوامل إلى العناية الجيدة طول فترة الحمل وذلك لإنجاب طفل سليم لا يعاني من أي أمراض أو مشكلات، وكذلك للحامل بتوأم فهي تحتاج دائمًا إلى عناية مضاعفة لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.

وفي التقرير التالي يوضح "الكونسلتو" أبرز النصائح للأم الحامل بتوأم، وفقًا لما ذكره موقع "Verywellfamily".

نصائح للحامل في توأم

1-ضبط وزن الجسم

من الضروري أن تحرص الحامل بتوأم على ضبط وزن الجسم وتجنب زيادة الوزن في الفترة الأولى من الحمل، حيث أكدت الأبحاث أن وزن الأم يزداد ما بين 37 إلى 54 فوق الوزن الطبيعي قبل الحمل وأي زيادة عن ذلك تتسبب في ارتفاع معدل الولادة المبكرة، لذلك يجب الحرص على ضبط وزن الجسم والمتابعة الدورية مع الطبيب المختص.

 
Advertisement

2-الحصول على قسط كافي من الراحة

يمكن أن يتسبب الحمل بتوأم في ظهور بعض المضاعفات الصحية، لذلك فمن الأفضل الحصول على قسط كافي من الراحة بعيد عن فترات النوم المتواصلة، حيث يفضل أن تستلقي الحامل في منتصف اليوم لمدة 30 دقيقة يوميًا.

 

3-الحركة

يجب أن تحرص الحامل بتوأم على الحركة المستمرة ويفضل ممارسة الرياضة، مما يساعد ذلك على تسهيل الولادة ولكن يشترط أن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب المختص لأن بعض الحالات قد تتأثر سلبًا بزيادة الحركة.

 

4-تجنب الجفاف

من الضروري أن تهتم الحامل بتوأم بعدم إصابتها بالجفاف خلال فترة الحمل خاصًة خلال الشهور الأولى، لأنه قد يتسبب في الولادة المبكرة لذلك يفضل أن تتناول الحامل ما لا يقل عن 9 أكواب ماء في اليوم الواحد.

 

5-اتباع نظام غذائي صحي

 
من المعروف أن العناصر الغذائية التي تحصل عليها الأم خلال الحمل مفيدة لها وللجنين أيضًا خاصًة في حالة بتوأم، لذلك يجب أن تحرص الحوامل على اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه الطازجة إلى جانب 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2023-09-21
04:24 | 2023-09-21
04:04 | 2023-09-21
02:21 | 2023-09-21
00:20 | 2023-09-21
23:00 | 2023-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24