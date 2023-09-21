ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)

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احتفلت الممثلة جيسي عبدو، وكاتبة مسلسل "للموت" نادين جابر، بعيد ميلاد صديقتهما الممثلة ماغي بو غصن الـ48.وشاركت ماغي عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو من الاحتفال، ظهرت فيه وهي ترقص مع صديقاتها أمام قالب الحلوى المليء بالشموع.وعلقت ماغي على الفيديو بالقول: "شكرًا إخوتي على هذا الاجتماع الجميل"، وأرفقته بأغنية "غنولو" للفنان سليم عساف.بدورها شاركت جيسي عبدو عبر خاصية الستوري في "إنستغرام" مقطع فيديو من عيد الميلاد أرفقته بتعليق موجه لصديقتها ماغي قالت فيه: "عيد ميلاد قمري أنا".(فوشيا)