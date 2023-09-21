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المرأة

بكامل أناقتها فنانة لبنانية شهيرة تقوم بتعبئة البنزين لسيارتها.. "قدي التنكة اليوم؟" (صور)

Lebanon 24
21-09-2023 | 02:21
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نشرت الفنانة ليال عبود صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت ليال في الصور بكامل أناقتها حيث كانت ترتدي "كروب توب" وتنورة قصيرة باللون الزهري داخل إحدى محطات البنزين وهي تقوم بتعبئة الوقود لسيارتها.
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وعلّقت على الصور بالقول: "الحماس هو الوقود الذي يدير المحرك ..بكام التنكة اليوم ؟ ".


 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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