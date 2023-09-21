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المرأة

"هذا الأمر غير موجود".. نصيحة قدمتها الملكة رانيا للأميرة رجوة

Lebanon 24
21-09-2023 | 04:24
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حلت الملكة رانيا العبدالله، ضيفة ضمن برنامج "ذا تودي شو"، خلال تواجدها في نيويورك للمشاركة في مبادرة "النساء ينهضنَ لأجل المجتمع".

في التفاصيل، تحدثت الملكة خلال المقابلة عن أبنائها الأربعة، الأمراء: الحسين، وإيمان، وسلمى، وهاشم، حول تربيتهم، والاهتمام بكيفية استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا عمومًا، وتحدثت أيضًا عن الأميرة رجوة زوجة ابنها الأكبر ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني.
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وقالت الملكة رانيا: "في غضون ثلاثة أشهر منذ نهاية شهر آذار وحتى بداية شهر حزيران تزوج اثنان من أبنائي وتخرّج آخران". وعندما سألتها المذيعة: "هل العش فارغ؟"، أجابت الملكة: "نعم صحيح، وهناك موجة من العواطف مع إيمان كان زواجها تجربة جديدة بالنسبة لعائلتنا لأنها أول من يتزوج، وكان هناك الكثير من التخطيط والترقب تكللا ليوم رائع ومؤثر، لا شيء يجعلك مستعدة للحظة التي ترى فيها ابنتك بالفستان الأبيض".

وأضافت: "كان هناك مزيج من المشاعر والفخر بالمرأة القوية والمستقلة التي أصبحت عليها والفرح لفرحها والحزن لمغادرتها المنزل".

و كشفت الملكة رانيا أن أول ما نصحت به الأميرة رجوة الحسين قبل الإعلان عن خطوبتها على الأمير الحسين بأنه لا يوجد قبول 100% لأي شخص، و"دائمًا ستجد أشخاصًا لا يوافقونك".
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