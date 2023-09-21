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المرأة

أبرز اتجاهات المكياج لإطلالتك هذا الخريف

Lebanon 24
21-09-2023 | 11:00
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عندما يتعلق الأمر بأفضل اتجاهات المكياج لخريف 2023، فإننا نشهد الكثير من إلهامات ظلال العيون، والكحل، وأحمر الشفاه البارز، والمكياج الخفيف والمؤثر.

 

وتتغير اتجاهات المكياج من فصلٍ إلى آخر، فما يناسب فصل الصيف لا يتناسب أبداً مع الشتاء والخريف والربيع، وغالباً تخبرنا مدارج الموضة، وعروض الأزياء، وبعض النجمات الشهيرات، بالاتجاه المقبل.

 

فما هي أفضل اتجاهات المكياج لخريف 2023، التي يمكنكِ تجربتها؟

مكياج «اللاتيه»:

 

يعد مكياج «اللاتيه» أحد أهم اتجاهات المكياج التي ظهرت في الصيف، ومن الممكن أن ينتقل بسهولة إلى أشهر الخريف وحتى الشتاء، ويعتمد هذا الاتجاه الجمالي على الظلال البنية، التي تمنح البشرة لمسة من الدفء والإشراق معاً، إذ يساعد على إعطاء مظهر وجهٍ منحوت، كما أنه يتناسب مع جميع ألوان المكياج الأخرى، ما يجعله سهلاً وسريعاً، ويمكن استخدامه بأشكال متعددة.

 

وإلى جانب ذلك، يمنح مكياج «اللاتيه» توهجاً صحياً، ويسمح بمظهر دقيق، فبفضل ألوانه المحايدة والبنية يمكن دمجه في روتين جمال الخريف بشكلٍ رائع. وقد اعتمدت هذا الاتجاه عارضة الأزياء الشهيرة هايلي بيبر، إذ ظهرت به، وناسبها بشكل كبير.

 

الشفاه البارزة:

 

في عرض أزياء «Kim Shui» لخريف وشتاء 2023 في نيويورك، كانت الشفاه تدلي ببيان كبير، من خلال اعتماد مزيجٍ من الخطوط الداكنة، والألوان المختلفة. وأطلت العارضات في «ثوم براون» بمجموعة متنوعة من ظلال الشفاه الجريئة والبارزة بشكلٍ كبير.

 

ويتميز هذا المظهر الجمالي بتعدد الطبقات، لدرجة أنه يعطي شفاهاً ثلاثية الأبعاد، ويتم ذلك باستخدام لمعان متلألئ فوق بطانة داكنة.

 

 

البشرة المتوهجة:

 

في الكثير من عروض الأزياء، لاتزال البشرة الندية للعارضات معياراً ذهبياً للجمال. على سبيل المثال، في عرض «التوزارا» لخريف وشتاء 2023، بدا مكياج العارضات الطبيعي مضيئاً، وبشرتهن المتوهجة، تحت إضاءة المدرج، حيث تم إيلاء اهتمامٍ كبير لمنطقة أعلى الصدر، والنقاط المرتفعة من الوجه، وعظام الحاجب، والزوايا الداخلية للعين.

 

 

الحد الأدنى من المكياج:

 

بالحديث عن المكياج البسيط، فإن رسمة عين القطة الرقيقة، التي رأيناها في عرض أزياء «كارولينا هيريرا» لهذا الموسم، تعد أمراً سهل التنفيذ، إذ إن كل ما تحتاجينه هو فرشاة مائلة رطبة، وظلال وردية ناعمة.

كما تميزت بعض عروض خريف وشتاء 2023 بعيون وخدود محددة، تضيف عمقاً للبشرة، وتدفقاً خفيفاً من اللون الوردي على الخدود والشفاه.

 

 

كل شيء عن العيون:

 

في العديد من عروض الأزياء الخاصة بخريف وشتاء 2023، كان التركيز الأكبر على العيون، حيث اعتمدت العارضات العيون الدخانية الجميلة، التي تعطي إيماءة إلى السينما. كما ساعدت الحواجب المبيضة في التأكيد على مظهر العيون المثير، كلمسة عصرية مستوحاة من جمال الثمانينيات
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