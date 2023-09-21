للحفاظ على صحة طفلك.. مواصفات يجب توافرها في " لانش بوكس" المدرسة

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تحرص كل أم على تحضير طعام صحي ومفيد لطفلها ليصطحبه معه عند ذهابه إلى المدرسة، ليتناوله خلال اليوم الدراسي ويشعره بالشبع ويمده بالطاقة والحيوية.وقد تشعر الأم بالحيرة عند اختيار "اللانش بوكس" المناسب، لذلك نستعرض فى التقرير، مواصفات "اللانش بوكس" المناسب وفقاً لما جاء في موقع theorganisedhousewife.يجب أن يكون اللانش بوكس خالٍ من أي مواد تتفاعل مع الطعام، حتى لا يتسبب فى مشاكل صحية للطفل، لذلك يفضل شراء "لانش بوكس" مصنوع من مادة البولي بروبلين الصحي.وعند اختيار اللانش بوكس لأولادك، لابد أن يكون محكم الغلق بطريقة جيدة حتى يحافظ على بقاء الأطعمة طازجة لأطول فترة ممكنة.كما يجب أن يكون سهل التنظيف والتفكيك، أي يساعد في وصول أداة التنظيف بسهولة إليه وأيضاً سهل التجفيف، ويفضل أن يتم غسله بشكل يومي. ويفضل أن يكون اللانش بوكس يصلح لإدخاله غسالة الأطباق لتنظيفه جيداً.واحرصي على اختيار لانش بوكس مناسب لحجم حقيبة الطفل المدرسية، لكي لا يعوق حركة الطفل أو يتسبب في حدوث عشوائية في الحقيبة.ويجب أن يحتوي اللانش بوكس على مساحات منفصلة لوضع الأطعمة المختلفة، بحيث يكون مقسم لأقسام كبيرة بما يكفي لكمية الطعام التي سيتناولها الطفل على مدار اليوم، وتتنوع بين قطع الفاكهة والأطعمة الأخرى على حسب رغبة الطفل.