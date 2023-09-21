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المرأة

لماذا تقص المرأة شعرها عندما تحزن؟

Lebanon 24
21-09-2023 | 14:00
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يشعر كثير من النساء بالقلق من الذهاب إلى صالونات التجميل، خاصة لقص شعرهن، فهو بمثابة رمزًا لأنوثتهن، لكن على النقيض الآخر، يلجأ بعضهن إلى قص شعرهن بعد انتهاء من علاقة عاطفية فاشلة، أو أثناء مرورهن بحالة من الحزن، أو صدمة نفسية شديدة.

وفي هذا التقرير، نقدم لكم الأسباب التي تدفع النساء إلى قص شعرهن خلال هذه الفترات.. وفقًا لما ورد في موقع "thehealthyjournal".

 تشعر الفتيات بالضعف، من الطبيعي إجراء تغييرات خارجية على أمل أن تشعر بتحسن داخلي أيضًا.

- إحدى الوسائل التي تلجأ إليها عدد من النساء للتخلص من إحساسهن بالحزن الشديد.

- يدفع الحزن بعد الانفصال عن شخصًا ما إلى إحداث تغيير كبير في المظهر.

- يمنح المرأة أيضًا شعورًا بالسيطرة والتحرر العاطفي.

- يساعد إجراء تغيير في المظهر الجسدي في الشعور وكأننا نتخلص من طبقة من الجلد تجعلنا نشعر بتحسن.

- يمكن أن يكون قص الشعر وسيلة لإظهار للعالم مدى قوتك، والتعبير عن نفسك.

- يعتبرونهن أيضًا فرصة لبداية جديدة وتخطي الماضي.

- تفريغ الطاقة السلبية، والضغط النفسي، والشعور بالانتصار.

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