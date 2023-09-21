Advertisement

المرأة

الليزر خطر على الحوامل خلال الأشهر الأولى؟

Lebanon 24
21-09-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1109729-638309283935521155.jpg
Doc-P-1109729-638309283935521155.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يلجأ بعض النساء إلي الليزر للتخلص من الشعر الزائد، وذلك بعد فشل تجارب الشمع والطرق التقليدية، ولكن الحوامل لهن وضع خاص لا سيما خلال الأشهر الأولى.

 
Advertisement

تقول الدكتورة خلود مجدي، طبيبة جلد، إن التقدم العلمي حرص على توظيف أشعة الليزر من أجل إزالة الشعر بطريقة آمنة وفعالة بصورة دائمة، إضافة إلى أنه يتيح إزالة الشعر في كل أنحاء الجسم مثل الوجه والإبطين، ويمكن استعمال الليزر لمعظم السيدات وبمختلف الأعمار حتى قبل سن البلوغ عند الفتيات، كما انه آمن عند المرأة الحامل( شرط اجرائه بمناطق صغيرة ومحددة لتفادي الألم)، ولا علاقة له بهرمونات الحمل. 

تضيف خلود أنه لا يمكن لليزر المستخدم لإزالة الشعر أن يؤدي إلى اختراق الطبقات تحت الجلد، ولهذا فليس له تأثيرات على الأعضاء الداخلية مثل الرحم أو المبايض، ولكن نتجنبه خلال فترة الحمل، لأن هرمونات المرأة تكون غير منتظمة، ونجاح إزالة الشعر بالليزر يعتمد على استقرار الهرمونات.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
00:29 | 2023-09-22
14:00 | 2023-09-21
11:00 | 2023-09-21
11:00 | 2023-09-21
08:00 | 2023-09-21
04:24 | 2023-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24